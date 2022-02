Uomini e Donne, Federica Aversano durissima con Matteo Ranieri: ''Cog****e''

Gossip TV

Federica punge Matteo su Instagram, poi cancella tutto ma i fan di Uomini e Donne la smascherano.

Il percorso di Matteo Ranieri nello studio di Uomini e Donne non sta andando esattamente come previsto. Il tronista ha concentrato la sua attenzione sulle corteggiatrici Federica Aversano e Denise Mingiano, nonostante quest’ultima sia stata accusata di voler prendersi gioco di Matteo dopo l’interessamento mostrato per Armando Incarnato. Concluse le ultime puntate del dating show di Canale5, Federica ha fatto sentire tutta la sua frustrazione sui social, scagliandosi duramente contro Matteo per poi cancellare in fretta e furia.

Uomini e Donne, l’ira di Federica Aversano sui social

Matteo Ranieri è tornato nello studio di Uomini e Donne nel ruolo, talvolta scomodo, di tronista. Il giovane ligure ha scelto di concentrare la sua attenzione su Denise Mingiano e Federica Aversano, due corteggiatrici agli antipodi che tuttavia sono riuscite a colpirlo e coinvolgerlo molto profondamente. Da quando Armando Incarnato ha mostrato il suo interesse per Denise, tuttavia, in studio si è creata una situazione tesa. Matteo ha discusso con Armando, mentre Mingiano ha assicurato di non essere interessata al cavaliere partenopeo, trovando una caduta di stile l’ipotesi contraria espressa da Incarnato dopo il loro breve colloquio.

In tutto ciò, mentre Denise piange e spiega la sua versione dei fatti trovando sempre Ranieri pronto ad ascoltarla, Federica sta iniziando a perdere la calma. La corteggiatrice, avendo premesso di non voler scherzare e giocare sui sentimenti data la sua situazione di madre e gli impegni che da questo derivano, sente che Matteo si sta lasciando incantare dalle lacrime di Denise ed è a dir poco furiosa. Nelle ultime ore, Aversano ha pubblicato una Ig Stories molto eloquente che sembra essere indirizzata a Matteo.

"La donna più pericolosa è quella intelligente perché sa che sei un coglione”, ha scritto Federica per poi cancellare tutto, come segnala Ilvicolodellenews. La corteggiatrice non ha nascosto il suo fastidio nel vedere Ranieri correre sempre dietro a Denise, arrivando ad accusarlo di farsi condizionare dalle lacrime della rivale e non pensare con lucidità. Cosa accadrà tra i due protagonisti del Trono Classico nelle prossime puntate?

