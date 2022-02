Uomini e Donne, Denise Mingiano: ''Matteo Ranieri sarà mio. Armando Incarnato? Che caduta di stile''

Gossip TV

Denise Mingiano, corteggiatrice di Matteo Ranieri, commenta le ultime vicende di Uomini e Donne.

Al centro delle polemiche nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Denise Mingiano ha voluto mettere in chiaro, una volta per tutte, il suo pensiero su Matteo Ranieri e sulle avances di Armando Incarnato, senza risparmiare qualche frecciatina alla rivale Federica Aversano.

Uomini e Donne, Denise rivela la verità su Armando e Matteo

Matteo Ranieri è rimasto molto colpito da Denise Mingiano, ma la vicinanza tra la corteggiatrice e Armando Incarnato l’ha portato a mettere in dubbio le intenzioni della giovane pugliese. Nello studio di Uomini e Donne è scoppiata una brutta discussione, che ha portato Matteo alle lacrime, deluso da Armando e geloso di Denise. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Canale5, la corteggiatrice ha parlato di Ranieri: “Mi ha colpito il suo animo gentile, la sua sensibilità. Secondo me sono punti di forza, ciò che mi ha spinta a corteggiarlo con l’intento di portarmelo a casa. Matteo mi dà un senso di grande tranquillità, per me fondamentale. In questo momento se ho dubbi è solo perché non l’ho conosciuto in tutte le sue sfaccettature. Ma ogni perplessità viene messa in secondo piano quando penso al modo in cui mi sa tranquillizzare […] Sono certa che, se un giorno sarà il mio fidanzata, potrò fidarmi ciecamente di lui, secondo me vale la pena proseguire. Magari il destino mi ha portata su questa strada perché Matteo potrebbe essere il ragazzo giusto. Colui che sto cerando”.

A proposito della rivale Federica Aversano, che non ha mancato di criticarla in puntata, Denise ha dichiarato: “Il legame che lui ha con Federica non mi spaventa e non frena, ma mi fa andare avanti con un po’ di cautela. Penso che delle volte Matteo si limiti con me proprio per lei. Non definirei il nostro rapporto burrascoso, semplicemente non mi piace il suo atteggiamento ma, d’altronde, Federica non deve piacere a me. Credo che però fin dall’inizio del suo percorso si sia data un ruolo da prima donna. Ruolo che le stava sfuggendo un po’ di mano: penso che abbia fotto un piccolo cambio di rotta dopo aver visto Matteo un po’ stufo del suo atteggiamento”.

L’argomento scottante, tuttavia, è sicuramente quello del corteggiamento di Armando, che Denise ha frenato immediatamente. “Ho sempre reputato Armando un uomo vero, che dice le cose come stanno, anche quando vedevo la trasmissione da casa. Ho trovato che abba avuto una caduta di stile quando ha sottolineato, riferendosi a me, qualcosa che in realtà non c’era. Averlo ascoltato, averci parlato non vuol dire per forza ricambiare un interesse. Non credo mi fermerò più a parlare con Armando, perché Matteo ci è rimasto male, ma se non ci fosse rimasto così avrei continuato a scambiare chiacchiere con lui perché non penso ci sia nulla di male. Nei rapporti, però, reputo giusti scendere a compromessi: il mio con Matteo è limitare gli avvicinamenti che per me non hanno valore ma che possono infastidirlo”, ha concluso la pugliese.

