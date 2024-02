Uomini e Donne, ex Tronista sotto shock: l’ex marito assolto dopo la denuncia per lesioni e maltrattamenti

Gossip TV

Alessia Fabiani, ex tronista di Uomini e Donne ma anche showgirl amata del piccolo schermo, commenta l’assoluzione dell’ex marito dopo la denuncia per lesioni e maltrattamenti.

Nel 2003 Alessia Fabiani prese parte a Uomini e Donne come protagonista in qualità di tronista, per poi diventare un volto piuttosto amato nel piccolo schermo anche grazie al ruolo di Letterina. Da anni la showgirl ha preferito dedicarsi al teatro, e ad oggi è protagonista di un momento terribile, avendo scoperto che l’ex marito Fabrizio Cherubini, che aveva denunciato per lesioni e maltrattamenti, è stato assolto. Ecco come ha commentato.

Uomini e Donne, Alessia Fabiani furiosa: cosa è successo

Dopo aver preso parte a Uomini e Donne come tronista nel 2003, Alessia Fabiani è diventata un volto piuttosto noto del piccolo schermo, prima di decidere di dedicarsi ai figli gemelli Kim e Keira e concentrate la sua carriera sul teatro. Oggi Alessia commenta con il cuore infranto la decisione del Giudice di assolvere l’ex marito Fabrizio Cherubini dopo la denuncia da lei depositata per lesioni e maltrattamenti. I due si sono separati nel 2017 e sembra che la storia sia naufragata, a dire di Alessia, proprio per gli atteggiamenti violenti e ossessivi dell’imprenditore. Intervistata dal Corriere della Sera, Fabiani ha espresso tutto il suo shock per la decisione del Tribunale.

“Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura, per essere presa sul serio? Quando ho saputo che il mio ex non è stato condannato, per me è stata una doccia gelata, non me lo aspettavo, è andato tutto al contrario. C’erano le foto, i certificati, i referti, la prognosi di 20 giorni, non è bastato. Non si vedevano i lividi nel filmato? E certo, c’era un evento, mi hanno truccata. Mi sento beffata, sono disperata, io ho detto solo la verità. Non mi hanno creduto perché sono un’ex Letterina. Aspetto di leggere le motivazioni della sentenza per capire. Poi farò appello, se necessario andrò fino in Cassazione. Sono serena, ho fiducia nei giudici, metto le mie mani sul fuoco, dimostrerò che sono io la vittima. Chi dice la verità non ha mai paura”.

Nella denuncia depositata i particolari terribili che Alessia ha subito, descritti alle Autorità ma che, a quanto pare, non sono serviti al momento. L’ex tronista e Letterina ha raccontato:

“Mi insultava. Parole irripetibili. Diceva: “Tu non sei niente, non sei nessuno“. Mi ha disprezzato anche come madre. “Non gli hai mai scaldato un biberon“, mi ha rinfacciato, quando li ho cresciuti da sola, tra tante difficoltà. Al loro primo vaccino c’ero io, ieri alla visita medica li ho portati io, ci sono sempre stata, non so perché mi merito tutto questo…Io devo proteggerli, i miei bambini. Mi mostro serena anche se dentro sto malissimo. Sui social ho nascosto tutto, lui invece ha postato una sua foto e la scritta: “Ho vinto“. Ha capito? Festeggia. Avrei potuto andare in tv a raccontare la mia versione, a distruggerlo, ma non l’ho fatto per proteggere i miei figli, che meritano una mamma migliore possibile. Per questo ho anche rinunciato a molte offerte di lavoro, a programmi in tv, a reality. Non me la sono sentita di lasciarli soli. Ormai da otto anni lavoro soltanto in teatro, adesso quell’uomo ha sporcato la mia immagine, ha distrutto anche quello che avevo costruito con tanta fatica”.

