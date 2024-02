Uomini e Donne, Beatriz smonta Raffaella e volano scintille: "Brando balla con te perché hai pianto" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, volano scintille tra le corteggiatrici di Brando!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia dal trono classico, con Brando e le sue corteggiatrici, Raffaella e Beatriz. Dopo un'incomprensione tra loro ritorna il sorriso, anche se Brando è ancora incerto su chi scegliere! Il trono over è in fermento a causa di alcune relazioni tra i vari protagonisti...

Uomini e Donne, Beatriz al vetriolo con Raffaella: "Brando balla con te solo perché hai pianto" [VIDEO]

Brando ha sorpreso Beatriz presentandosi a Milano e i due passano un'esterna molto tranquilla e serena. In studio, Brando afferma che è molto felice e che questo tipo di esterne gli fanno capire come potrebbe essere tra loro la relazione fuori dal programma. Tina Cipollari non sembra però d'accordo e ritiene che una sola esterna non può cancellare tutto il resto. Brando ricorda anche alla corteggiatrice che ora che vedrà l'esterna con Raffaella, allora, non dovrà poi reagire negativamente. Maria De Filippi interviene e svela che, da dietro le quinte, Raffaella è in lacrime dopo aver visto l'esterna di Brando e Beatriz.

La corteggiatrice napoletana entra e ammette che è stanca di questa situazione e vedere che Brando cerca sempre di capire Beatriz. Anche quest'ultima interviene e dichiara che è stanca anche lei, perché dà dimostrazioni solo quando richieste. Raffaella dice anche di avere un sentimento per Brando e che ciò che lui fa la influenza negativamente, perché ne sente la mancanza. Si passa all'esterna tra loro due e durante l'uscita, Raffaella confessa i suoi sentimenti per Brando e, insieme, creano un calco di gesso con le loro mani intrecciate.

L'esterna scatena un nuovo applauso e la corteggiatrice ritrova il sorriso. Raffaella ribadisce che tra loro le cose vanno molto bene e Gianni le chiede perché allora ha pianto, visto che la loro esterna era più emozionante. Raffaella dichiara che la paura di perderlo è tanta e guardando le esterne di Beatriz le sembra di vedere delle cose che nel suo percorso mancano. Raffaella poi attacca Beatriz dicendole di non darle dell'Avatar, quando è lei che ha cambiato atteggiamento perché ha capito che rischiava di perderlo. Alla fine, Brando decide di ballare con Raffaella e la corteggiatrice milanese lancia un'ultima frecciatina: "Solo perché ha pianto".

Si passa al trono over con Cristina, Maura che sono uscite con Gianluca. La prima, tuttavia, anche se si è trovata molto bene, non ha intenzione di proseguire la conoscenza. Per lei scende anche un nuovo cavaliere, Rocco, ma Cristina decide di non tenerlo. A questa decisione risponde Tina che dice che deve riprendersi dall'intervista di Verissimo di Alessandro e Roberta! Si prosegue con Maura e Gianluca: la dama ammette di esserci rimasta male, perché il cavaliere non le aveva mai detto nulla di Cristina anche se Gianluca nega! Il cavaliere non capisce perché Maura continui a sostenere che non gliel'ha detto, ma Maura ribadisce che è così. La dama sembra propensa a voler chiudere, ma nessuno capisce perché. Maura continua a ribadire che il cavaliere non le ha fatto capire tutto. Alla fine, quando la conduttrice del dating show di Canale5 chiede se vuole continuare, Maura dice che ci è rimasta male perché Gianluca non è stato sincero, ma accetta di continuare.

Ancora trono over con Asmaa e Diego: i due erano usciti insieme, ma dopo una lite avevano deciso di chiudere. Tuttavia, sembra che la loro frequentazione si sia riaperta, anche se al centro studio non fanno altro che litigare. Diego è anche infastidito dalla vicinanza di Ernesto con Asmaa e tra i due volano stracci pesanti, finché la dama non decide di chiudere del tutto la conoscenza.

