Uomini e Donne, ex tronista mostra casa svaligiata: "Infami di mer**, vi prenderemo"

Gossip TV

E' stato denunciato l'ennesimo furto che in questo periodo stanno considerevolmente aumentato. Un ex volto di Uomini e Donna ha mostrato le immagini del suo appartamento sotto sopra.

Dopo Chiara Nasti che ha pubblicato di recente le foto che mostrano il suo appartamento (per l'ennesima volta) vittima di un furto, anche l'ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli ha mostrato le immagini del suo appartamento sotto sopra in seguito a una rapina in casa.

Uomini e Donne, Giulio Raselli: "Ci avete devastato casa, bastardi"

Di recente anche Roberto Baggio, il noto e amato calciatore italiano della Juventus e della nazione ha subito un furto ed è stato anche aggredito presso la sua abitazione. Insomma, si direbbe un momento particolare dove i furti sono in netto aumento e le rapine in casa sono ormai all'ordine del giorno.

Raselli ha voluto raccontare l'episodio spiacevole ai suoi follower, condividendo nelle sue storie di Instagram una foto della sua camera da letto completamente a soqquadro, con gli armadi e i cassetti spalancati e i vestiti sparsi sul pavimento.

L'ex tronista ed ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi, ha espresso tutta la sua amarezza commentando l'immagine: "Ci avete rubato gioielli, soldi e devastato la casa, bastardi di me*da, vi troveremo", facendo riferimento anche alla sua fidanzata Alessia Mulè con cui di recente ha ufficializzato la relazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.