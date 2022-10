Uomini e Donne, ex tronista confessa: "Federica Aversano non mi sta molto simpatica perché..."

Gossip TV

L'ex tronista Gianluca De Matteis commenta il percorso di Federica Aversano a Uomini e Donne.

Federica Aversano e Lavinia Mauro sono le troniste della nuova stagione di Uomini e Donne. A commentare il percorso delle due protagoniste del trono classico ci ha pensato Gianluca De Matteis che, intervistato da Mondo Tv, ha rivelato anche in che rapporti è rimasto con la bella Sophie Codegoni.

Gianluca De Matteis parla della nuova tronista di Uomini e Donne

Gianluca De Matteis ha rilasciato una nuova intervista a Mondo Tv in cui ha commentato il percorso dei protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne. Gianluca ha parlato delle troniste, in particolare ha rivelato di non trovare particolarmente simpatica Federica Aversano:

A me Federica non sta molto simpatica, è un discorso a pelle. Ho visto come si è comportata con Matteo, sembra un po’ pesantuccia come ragazza, a me le persone pesantucce non piacciono. C’è da dire che in studio è difficile giudicare una persona in tutto e per tutto. Lei disse che voleva una persona forte accanto a sè e penso che Matteo non fosse un ragazzo particolarmente forte. In questo ad esempio ho visto un po’ di incoerenza, poi per carità, al cuore non si comanda.

Leggi anche Federica Aversano torna a parlare di Matteo Ranieri

A proposito della sua esperienza sul trono di Uomini e Donne, condivisa con Davide Donadei, Jessica Antonini e Sophie Codegoni, De Matteis ha confessato:

La persona con cui avevo più legato all’epoca era Sophie. Poi dopo i rapporti che ha avuto con Corona, rapporti di diverso tipo eh, non so che tipo di rapporti fossero, ci siamo sentiti di meno. Poi quando è entrata nel Gf non ci siamo più sentiti. È tanto che non la sento e mi dispiace questa cosa.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.