Uomini e Donne, Federica Aversano torna a parlare di Matteo Ranieri: "Ecco perché è stata una grande delusione"

La giovane campana, neo tronista di Uomini e Donne, è tornata a parlare di Matteo Ranieri.

Dopo il suo percorso come corteggiatrice a Uomini e Donne alla corte di Matteo Ranieri, la giovane campana Federica Aversano è una delle nuove troniste del dating show di Maria De Filippi accanto a Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico N. Il pubblico l'ha conosciuta e apprezzata durante il trono di Matteo che alla fine del suo percorso ha scelto però Valeria Cardone.

Federica Aversano, neo tronista di Uomini e Donne, torna a parlare di Matteo Ranieri

Federica, attraverso le pagine del magazine Di Più è tornata a parlare dell'ex tronista ligure ammettendo di aver vissuto con lui una grande delusione.

"Sicuramente poteva evitare di illudermi, non è stato un bel comportamento nei miei confronti e, proprio per questo, per me è stata una grande delusione"

In merito alla sua precedente relazione, conclusa proprio quando Federica era in dolce attesa del piccolo Luciano Giuseppe, ha spiegato che l'ex compagno si è tirato indietro proprio nel momento in cui stava diventando padre:

"Credevo di aver trovato l’uomo con il quale costruire quella famiglia completa che a me è mancata. A 25 anni aspettavo già il mio bambino, ma mentre ero al sesto mese di gravidanza lui si è tirato indietro. Non ha voluto prendersi le responsabilità di un rapporto di coppia stabile. Ha continuato a essere il padre di mio figlio, ma non più il mio compagno."

Il trono di Federica Aversano è iniziato da poche settimane e la ragazza ha già conosciuto e incontrato diversi corteggiatori pronti a far breccia nel suo cuore. Tra questi, un noto volto del trono over, Riccardo Guarnieri che, anche di recente, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha ribadito il suo interesse nei suoi confronti:

“Federica, per quanto poco la conosca, mi ha dato l’impressione di essere una ragazza con la testa sulle spalle e per questo, alla fine, non vedo come un problema la nostra differenza d’età […] Quando Federica mi ha detto che avremmo potuto semmai prenderci un caffè se fossi diventato suo corteggiatore, mi è sembrato volesse darmi un contentino […] Mi piace ancora molto”.

