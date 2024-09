Uomini e Donne, ex partecipante di Temptation Island si congratula a sorpresa con Martina De Iannon

Gossip TV

La 26enne romana, Martina De Iannon, è stata presentata ufficialmente come tronista della nuova stagione di Uomini e Donne. Il commento di Lino Giuliano tra i suoi compagni d'avventura a Temptation Island.

La 26enne romana, Martina De Iannon, è stata presentata ufficialmente come tronista della nuova stagione di Uomini e Donne. La giovane imprenditrice è stata tra le protagoniste più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island. Martina ha partecipato in coppia con Raul Dumitras, con il quale era fidanzata da poco meno di un anno.

Tempation Island: Lino Giuliano si congratula con Martina De Iannon

Lei non riusciva a sopportare la gelosia del fidanzato e nel villaggio si è poi progressivamente avvicinata al tentatore Carlo Marini da cui sembrava molto attratta. Nel falò di confronto finale, Martina ha ammesso di non essere più innamorata di Raul e le loro strade si sono inevitabilmente divise. La giovane romana ha diviso il pubblico del docu-reality, tra chi l'ha criticata duramente per il suo comportamento nei confronti del fidanzato e chi invece l'ha giudicata vera e sincera. Martina ora è sul trono del dating show di Canale 5, alla ricerca della sua anima gemella.

"Mi dispiace se a primo impatto posso sembrare altezzosa - ha dichiarato nel video di presentazioen -In realtà è perché mi piaccio, sono sicura di me e me ne frego del giudizio degli altri. Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita e che abbia i miei stessi valori. Soprattutto quello della libertà, che per me è importantissimo…Che mi faccia perdere il controllo e che mi faccia provare quel brividino."

In molti si sono chiesti se Martina e Carlo sia siano frequentati dopo il programma e la ragazza ha affermato che hanno provato a conoscersi, scoprendosi poi diversi caratterialmente. Anche l'ex tentatore ha parlato ieri della De Iannon, confermando le sue parole. C'è stato poi un altro discusso protagonista di Temptation Island che si è congratulato con Martina: si tratta di Lino Giuliano che pare non andasse d'accordo con l'ex fidanzato della ragazza;