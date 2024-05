Gossip TV

Uomini e Donne, ex nota tronista su Ernesto Russo: "Gli ho scritto e mi ha fatto tanti apprezzamenti"

Una famosa e storica ex tronista di Uomini e Donne, che in passato aveva confessato di voler corteggiare Ernesto Russo, ex cavaliere del trono over del dating show, ha rivelato di averlo sentito e che potrebbe esserci tra loro un incontro che si preannuncia interessante.