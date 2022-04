Uomini e Donne, ex famosissima dama su Ida Platano spiega perché gli uomini scappano da lei

Gossip TV

"Concretizzare in fretta fa scappare chi le sta di fonte": l'opinione di una nota ex protagonista del trono over di Uomini e Donne.

L'ex dama pugliese Ursula Bennardo, ha espresso la sua opinione sul percorso di Ida Platano, una dei volti più noti del parterre Uomini e Donne.

Intervistata da Fralof per PiùDonna, Ursula ha parlato della sua nuova avventura lontano dal piccolo schermo. E non solo. La fidanzata di Sossio Aruta, ha parlato anche della Platano, definendola una donna molto diversa da lei, più incline a dare tutto e subito, atteggiamento che secondo la Bennardo non è dei migliori:

"Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore ma non dipendendo da esso. Siamo persone molto diverse io vivevo le conoscenze con 3000 paletti e freni , lei al contrario parte a mille, non è una colpa, è carattere non so quale sia il modo migliore però sicuramente quello di concretizzare in fretta è un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte … io personalmente in 13 anni da single, sono scappata tante volte da chi si innamorava facilmente di me. Comunque le faccio un in bocca al lupo, arriverà chi vive come lei di colpi di fulmine e vivranno felici e contenti."

In questi giorni si parla tantissimo della dama bresciana che ha chiuso la conoscenza con Alessandro e si è trovata nuovamente dinnanzi a Riccardo Guarnieri, suo storico ex fidanzato con il quale aveva intrapreso una lunga e travagliata storia d'amore. La Platano, effettivamente, sembra ancora lontana da una serenità sentimentale. Dopo il suo ritorno nel dating show di Uomini e Donne, non è ancora riuscita a trovare un cavaliere con il quale uscire dal programma e riuscire a viversi quell'amore che ancora desidera fortemente trovare (e ritrovare). Dalle anticipazioni, pare che Ida sia stata travolta dall'emozione nel rivedere Riccardo. Ida ha confessato di recente e in lacrime, di non aver amato mai nessuno come ha amato Riccardo.

