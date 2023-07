Uomini e Donne, ex discusso corteggiatore nel cast della nuova edizione del Grande Fratello? Parla lui

Gossip TV

Ciprian Aftim smentisce duramente la sua partecipazione al Gf: "Sono stato accusato di..."

Ciprian Aftim è pronto a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello? A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio l'ex corteggiatore di Uomini e Donne che, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha smentito la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Ciprian Aftim: da Uomini e Donne al Gf? La dura reazione dell'ex corteggiatore

Ciprian Aftim non sarà nel cast della nuova stagione del Grande Fratello, che partirà a settembre e sarà ricca di novità! La conferma è arrivata direttamente dall'ex corteggiatore di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne che ha duramente negato di aver fatto i provini per il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini:

Buonasera, non è da me scrivere sui social di determinati argomenti o almeno fino adesso non ho ritenuto che fosse necessario. Negli ultimi giorni però sono stato accusato di aggressione e ritengo sia giunto il momento di dire la mia, soprattutto trattandosi di argomenti totalmente falsi!

Terminata la mia esperienza a Uomini e Donne non ho più partecipato ad alcun provino e quanto sta circolando in questi giorni è una totale menzogna inventata di sana pianta da persone a me sconosciute - ha concluso Ciprian - Procederò pertanto per vie legali in quanto ritengo leda la mia immagine di professionista sanitario.

