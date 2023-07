Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova: "Ecco cosa penso della scelta di Mediaset, non mi sorprende che Antonella ed Edoardo..."

Gossip TV

Ivana Mrazova commenta la scelta editoriale di Mediaset e le coppie della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Ivana Mrazova è tornata a parlare del Grande Fratello Vip. Intervistata da Giada Di Miceli per il programma radiofonico Non succederà più, l'ex fidanzata di Luca Onestini ha commentato le coppie dell'ultima edizione e la scelta di Mediaset di eliminare il trash dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ivana Mrazova vuota il sacco sulla nuova edizione del Gf

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip che, viste le ultime decisioni prese da Mediaset, tornerà in onda con tante novità legate alle nuove linee editoriali. Addio a influencer troppo chiacchierati o legati particolarmente al trash. Proprio su questo argomento si è espressa Ivana Marzova in un'intervista rilasciata ai microfoni di Non succederà più:

Il Grande Fratello, secondo me, dovrebbe essere una cosa divertente e molto reale. Quindi, ci sta che possano esserci persone un po’ più ‘particolari’. Quest’anno sicuramente si è esagerato, perché sono stati lì troppo a lungo. Io devo dire che, secondo me, le edizioni più belle sono state le prime anche perché duravano meno. Nel mio primo Grande Fratello sono stata tre mesi, sono stata benissimo perché mi sono trovata benissimo con il mio gruppo. Sono stata molto fortunata. Quindi trovandomi a mio agio sono stata bene, siamo stati bene più o meno tutti. Quest’anno probabilmente la gente non si è trovata. Io sono sincera, le parolacce le dico, quelle quotidiane. Quando uno litiga con un’altra persona ha magari un linguaggio più pesante. Quest’anno hanno esagerato un po’ in tutto, in primis per la durata, quindi la gente è andata fuori di testa, e il gruppo non era in sintonia. Questo è stato un grande problema.

Non penso che il problema siano gli influencer, perché c’erano anche dei giornalisti che erano molto fuori luogo. L'abito non fa il monaco. Non importa cosa fai ma come sei. Il Grande Fratello è sempre il Grande Fratello. Ovviamente si dovrebbero moderare un po’ le cose ma da questo a dire che devono entrare solo persone normali e che non dicono parolacce…Non sono d’accordo. L’elemento discordante di questa edizione non è stato uno, c’era un grande squilibrio tra tutti. I litigi nascevano dal nulla, non so se tanto per o perché erano sfiniti dopo cinque mesi. Non c’è stata una sola persona che ha creato tutto questo casino. Non c’era armonia, serenità, c’era molta stanchezza, non c’era una bella energia.

Ivana ha poi detto la sua sulle coppie che si sono formate quest'anno nella Casa del Gf Vip:

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi mi sono piaciuti sempre. Non mi sorprende che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si siano lasciati perché quando io ero lì loro litigavano molto molto spesso. C’erano spesso problemi di coppia e tutti abbiamo detto loro di aspettare e vedere come sarebbe andata fuori. Evidentemente non è andata bene. So che fuori subentrano altri problemi, saranno due caratteri completamente diversi, non so. I tira e molla di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non mi sorprendono.

