Uomini e Donne, ex discusso cavaliere torna a parlare della rottura con la dama: "Sono stato preso in giro e illuso"

La dura verità dell'ex cavaliere di Uomini e Donne, Sossio Aruta, sulla rottura con Ursula Bennardo.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono nuovamente finiti al centro del gossip per la loro rottura, che in molti avevano imputato ad un tradimento della donna. Tradimento prontamente smentito dall'ex cavaliere di Uomini e Donne che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha però colto l'occasione per togliersi alcuni sassolini dalla scarpa.

Sossio contro la sua ex Ursula

Sossio Aruta è tornato a parlare della rottura con Ursula Bennardo. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, l'ex discusso cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha svelato i reali motivi per cui la storia d'amore è giunta al capolinea e lanciato una velenosa frecciata alla sua ormai ex compagna:

Ad oggi dico che non mi ha mai amato, i suoi atteggiamenti e le sue dichiarazioni dopo la rottura sono la prova. Sono stato preso in giro e illuso. L’amore è un’altra cosa, ho provato a trasmetterlo per sei anni con affetto e dolcezza, senza esito. Sono un grandissimo papà e ne vado fiero. Litigavamo spesso, la colpa era sempre la mia naturalmente. Se avesse ammesso il 50 % saremmo ancora insieme e questo con il tempo ha spento il suo amore. E poi si continua a fingere e ad illudere fino a trovare il pretesto e farla finita. È andata così.

Non solo. Dopo aver rivelato di essere arrabbiato con Ursula, la quale gli avrebbe negato una riconciliazione, l'ex protagonista del trono over di Uomini e Donne non ha nascosto il suo dispiacere per non avere più una famiglia unita:

Io sono stato il suo nemico ovvio. Mi ha vissuto con questa idea, purtroppo sono esterrefatto, non ho parole. Sono un uomo pieno di valori e vivo per la famiglia. Ma purtroppo non ho più una famiglia perché mi è stata negata per una follia pura e mi manca da morire, certo. [...] Io sono inca**ato nero che mi ha tolto la crescita quotidiana di mia figlia, che mi adora, per il nulla. Il rapporto civile non lo vuole lei, posso comunicare solo tramite sms, io ci ho provato in tutti i modi, allucinante!

