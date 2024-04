Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha rivelato che il compagno, l'ex corteggiatore Andrea Dal Corso, si è sottoposto a un intervento. Ecco come sta oggi!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute di Andrea Dal Corso, suo compagno ed ex corteggiatore del dating show Mediaset in onda su Canale5 e condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso si è operato: Teresa Langella aggiorna sulle sue condizioni

Andrea Dal Corso si è sottoposto a un delicato intervento e la compagna e futura moglie Teresa Langella ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute dopo il piccolo intervento, pubblicando una storia sui suoi account social. L'ex tronista ci ha tenuto a rassicurare i followers preoccupati, svelando che Andrea si è sottoposto alla rimozione di una cisti dal petto. Sebbene debbano aspettare l'esame istologico per determinare la natura della cisti, l'ex tronista si è detta fiduciosa, rassicurata anche dalle parole dei dottori che hanno seguito Andrea.

Su Instagram, Langella ha scritto:

"Il mio cucciolo sta bene. Grazie a tutti per l’amore immenso. Gli è stata tolta una cisti dal petto che poi verrà analizzata nei prossimi giorni ma il dottore dice che non c’è nulla di cui preoccuparsi”

La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze a maggio 2024, ma i due ex protagonisti del dating show hanno preferito spostare la data. Il giorno del tanto sospirato sì sarà il 14 settembre 2024.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella presto sposi: dalla romantica proposta ai dettagli delle nozze

I due si sono conosciuti nel programam di Maria De Filippi, dove Teresa Langella era tronista e Andrea Dal Corso era corteggiatore. Dopo un percorso da favole, però, al momento della scelta Andrea aveva rifiutato di uscire dal programma con l'amata, spezzandole il cuore. Teresa Langella cercò di voltare pagina e dimenticare il suo Andrea, ma l'ex corteggiatore aveva già compreso di aver commesso un enorme sbaglio e si era impegnato in un serrato corteggiamento, tentando di riconquistare Teresa.

Alla fine, la coppia era tornata insieme e a distanza di qualche tempo, Andrea Dal Corso ha chiesto alla compagna di sposarlo. La romantica proposta, avvenuta a gennaio 2023, alle Seychelles, ha fatto impazzire di gioia i fan, che non vedevano l'ora di un finale da favola per i loro beniamini. In un'isola paradisiaca, Andrea si era inginocchiato e aveva chiesto alla compagna di trascorrere tutta la vita insieme.

A distanza di mesi, i due sono stati ospiti a Verissimo e hanno raccontato alcuni dettagli sulle nozze, che avverranno il 14 settembre 2024 a Sorrento. Un grande desiderio per la coppia sarebbe quello di avere Maria De Filippi al matrimonio:

"Il sogno massimo sarebbe avere Maria e tutta la redazione, Raffaella [Mennoia], Francesca, le parrucchiere, la produzione...persone splendide che vorrei avere al mio fianco"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne