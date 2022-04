Uomini e Donne, ex dama svela un retroscena gravissimo su Armando Incarnato: ''Mi ha messo la mano sotto…''

Gossip TV

Alessandra, ex dama di Uomini e Donne, lancia un’accusa pesante ad Armando Incarnato, poi difende Alessandro Vicinanza.

L’esperienza di Alessandra Di Giammarco nello studio di Uomini e Donne è durata meno del previsto, complice il due di picche di Diego Tavani e la disastrosa conoscenza con Armando Incarnato. L’ex dama del parterre femminile del Trono Over si è lasciata andare ad una confessione spiazzante sul cavaliere partenopeo, spezzando poi una lancia a favore di Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, l’ex dama Alessandra smaschera Armando

Nello studio di Uomini e Donne è approdata Alessandra Di Giammarco, affascinante dama che ha iniziato a frequentare Diego Tavani, sperando in un lieto fine con il cavaliere romano. Le differenze caratteriali e di stili di vita, tuttavia, hanno portato Diego a chiudere in fretta e furia la conoscenza con Alessandra, che non ha saputo nascondere la propria delusione. Poco dopo, mentre Soraia gela Luca, Armando Incarnato ha chiesto ad Alessandra di iniziare a frequentarsi, scontrandosi inizialmente contro un muro. La dama, infatti, non sembrava propensa a fidarsi del partenopeo, soprattutto dopo la delusione che le ha dato Tavani. Vedendo Armando convinto, tuttavia, Alessandra è tornata sui suoi passi per poi sentirsi frenata durante la loro esterna.

“Lui dice tanto che il bacio non lo voleva, invece la manina l’ha messa sotto la mia canottiera, questa cosa io non l’ho detta […] Diego è persona buona, lavoratore a differenza di Armando che mi diceva che si faceva campare di rendita, cosa che non esiste! Arrogante anche quando stavamo al ristorante, il cameriere per quanto lo possa conoscere ci vuole sempre una certa compostezza”.

Alessandra si è sfogata con Mondo Tv24, rivelando questo scottante retroscena su Armando e mettendolo a paragone con Diego che, nonostante le discussioni, si è mostrato molto più cristallino a suo dire. L’ex dama di Uomini e Donne ha raccontato di aver lasciato la trasmissione di Canale5 avendo compreso di non essere attratta da nessuno dei presenti e dovendo dedicarsi ad un master molto importante. Alessandra, tuttavia, ha seguito le ultime puntate e trova che Alessandro Vicinanza sia trattato ingiustamente.

“Viene sempre un po’ incompreso, lui fa le cose con calma, lo vedo con una ragazza più fresca […] È un bel ragazzo, però non mi sono mai permessa di chiedergli il numero, lo vedo molto leggero come me, si vive le situazioni piano […] L’addio a Ida? Lui aveva le sue motivazioni, non voglio correre, mi piaci però non voglio correre, quello che potrebbe succedere a me, invece lei mi piaci e ti voglio, sono due discorsi diversi”.

