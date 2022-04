Uomini e Donne, ''Mi fa schifo, mi fa senso baciarti'': Soraia umilia Luca Salatino

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Soraia rifiuta di baciare Luca Salatino che ci rimane malissimo

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari continua ad insinuare che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci sia un sentimento, mentre Alessandro Vicinanza teme che la dama bresciana rimarrà amaramente delusa. Mentre Diego Tavani e Aneta fanno faville, Luca Salatino è ferito dalla decisione di Soraia di non baciarlo alla luce delle sue ultime esterne con la rivale Aurora.

Uomini e Donne: Soraia distrugge Luca Salatino

Dopo uno scontro feroce tra Gloria e Armando Incarnato, che accusa la dama di aver iniziato a frequentare Riccardo Guarnieri per visibilità dato che è chiaro che lui sia interessato a Ida Platano, la puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Daniela e Davide. Il cavaliere aveva promesso in studio di impegnarsi seriamente con la dama, che avrebbe voluto qualche conferma in più sul loro rapporto, per poi ribadire durante la loro serata insieme di non volerle dare l’esclusiva. Daniela vuole chiudere e Gianni Sperti le dà ragione, dal momento che Davide sembra non volersi impegnare. Si passa a Diego Tavani e Aneta, che hanno iniziato a frequentarsi già da qualche settimana, che raccontando di essersi baciati trovando le critiche di Armando, che non perde occasione di intromettersi.

Diego racconta di trovarsi molto bene con Aneta ma di voler capire se la dama si sta legando a lui, quanto lui lo sta facendo con lei. Mentre Aneta e Diego continuano a frequentarsi e sembra che il lieto fine sia dietro l’angolo, Tina Cipollari nota il cambiamento di Ida che è fin troppo allegra da quando Riccardo è tornato in studio, e cerca di indagare sui sentimenti della dama, finita nel mirino di Fedez, che rimane criptica. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessandro Vicinanza, che ammette di non sentirsi infastidito per il risvolto tra Ida e Riccardo ma di aver paura per la bresciana, dato che sa i sentimenti che ha nutrito per il cavaliere pugliese.

Si passa al Trono Classico con Luca Salatino e Soraia, destabilizzata dall’arrivo di Aurora Colombo e dell’interesse che il romano nutre per la nuova arrivata. Dopo aver visto l’esterna, Luca ammette di esserci rimasto male perché Soraia non l’ha voluto baciare e la corteggiatrice spiega di non volerlo baciare finché vede che fa le stesse cose con Lilli e Aurora. In studio scoppia una discussione tra Soraia e Aurora, che accusa la rivale di volerla screditare senza avere prove delle sue teorie. Luca non si dà pace e Maria De Filippi cerca di far capire al tronista perché Soraia abbia deciso di baciarlo per il momento. Lilli prende la parola per confrontarsi con Salatino, ammettendo di trovarsi bloccata perché teme di essere l'ultimo pensiero del romano vedendolo molto più preso dalle altre due conoscenze, e il tronista si altera dichirando che è lei a non degnarlo mai neppure di uno sguardo.

