Uomini e Donne, ex corteggiatrice sbotta sui social e replica alle critiche: "Menti malefiche"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Raffaella Scuotto, nel mirino degli hater per il suo aspetto fisico: la ragazza non ci sta e si lascia andare a un lungo sfogo sui social.

Fervono i preparativi per la nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà a settembre su Canale 5. Nell'attesa, l'ex corteggiatrice e scelta di Brando Ephirkian, Raffaella Scuotto, ha sbottato sui social e replicato alle numerose critiche ricevute sui social.

Lo sfogo di Raffaella Scuotto

Raffaella Scuotto è finita al centro di alcuni hater per il suo aspetto fisico. Critiche e offese che hanno infastidito, e non poco, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, ha spiegato di non avere nulla di rifatto e parlato dei propri lineamenti del viso:

Comunque non smetterò mai di dirlo: fiera di farmi scivolare addosso le cattiverie di alcune persone. Mi chiedo: ma alcune cattiverie come solamente vi passano per la testa? E Sono in imbarazzo e in pena per voi, spero possiate guarire dalle vostre menti malefiche. Ah comunque signora, la correggo: si chiama “viso tondo” e non “gonfio”, grazie. E ancora: Per anni ho avuto complessi terribili per la forma del mio viso. Lo coprivo sempre con i capelli perché non mi piaceva, lo desideravo ovale come i soliti visi piccoli che si vedono in giro. Crescendo ho imparato ad amare ogni parte del mio corpo e ad apprezzarla e valorizzarla così com’é e pian piano ho iniziato a scoprirlo (il viso), a mostrarlo e a non provare vergogna se qualcuno mi guardava di profilo.

L'ex corteggiatrice di Brando a Uomini e Donne ha continuato il suo sfogo invitando tutti a non dare importanza alla cattiveria della gente ma di amarsi sempre:

Le imperfezioni sono solamente nella nostra testa e non dobbiamo dargli il potere che non hanno solamente perché la società ci impone degli stereotipi e soprattutto, non dobbiamo dare potere alle persone di influenzarci con la loro inutile cattiveria. Ricordatevi di amarvi sempre.

I nuovi tronisti di Uomini e Donne

Ieri, nel corso della prima registrazione della prossima stagione di Uomini e Donne, sono stati presentati i nuovi tronisti: Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island, e Alessio Pecorelli, il 31enne originario di Santa Marinella. Ma c’è ancora un trono vuoto. Chi salirà sulla famosa sedia rossa di Canale 5? Stando alle anticipazioni, la possibile tronista potrebbe essere proprio Ida Platano.

