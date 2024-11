Uomini e Donne, ex corteggiatrice critica Amal e su Martina De Ioannon svela: "È proiettata verso di lui..."

Gossip TV

Giovanna Gemma, attualmente impegnata con l'ex cavaliere Mario Verona, svela il suo pensiero sulle corteggiatrici Genny Casu e Amal Kamal e commenta il percorso della tronista Martina De Ioannon a Uomini e Donne.

La relazione tra Giovanna Gemma e Mario Verona prosegue al meglio. A rivelarlo è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, in una nuova intervista rilasciata a Casa Lollo, ha svelato anche il suo pensiero sulle corteggiatrici Amal e Genny Casu e sulla tronista romana Martina De Ioannon.

Giovanna Gemma critica la corteggiatrice Amal Kamal

Giovanna Gemma è stata ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricordato la sua sfortunata esperienza nel dating show di Canale 5 rivelando di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine con Mario Verona. La donna ha raccontato come vanno le cose tra di loro, ma ci ha tenuto a sottolineare che la scelta di lui di abbandonare il parterre over non è dipesa da lei:

Lui non ha lasciato lo studio per me. Io l’ultima puntata in cui sono stata presente negli studi, lui già non c’era. Infatti mi è dispiaciuto non vederlo, perché tutta l’altra parte degli sguardi, di lui che mi aveva già avvicinato, è tutto vero. Io ero scesa per Michele ed Alessio, che ha poi eliminato tutte le corteggiatrici che non avevano mai fatto esterne, da lì io poi potevo decidere se rimanere per Michele, però…Io e Mario stiamo insieme. Non parliamo di amore, dobbiamo trovare i nostri equilibri però sono contenta.

Dopo aver ammesso di non essere rimasta a Uomini e Donne perché curiosa di approfondire la conoscenza con Mario lontano dalle telecamere, Giovanna si è sbilanciata sui protagonisti del trono classico. Senza troppi giri di parole, l'ex protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha svelato il suo pensiero su Genny Casu e criticato Amal Kamal:

Tra Amal e Genny preferisco parlare di Genny, la apprezzo molto e ho avuto modo di conoscerla. L’altra ha già avuto troppa visibilità. Ci siamo conosciute perché lei una volta per sbaglio aprì la porta del mio camerino credendo fosse il suo. La vedo sincera e la stimo un sacco. Amal non è una ragazza che ammiro, ma non c’è nulla di personale. Secondo me quello che fa è dettato dalla voglia di stare al centro dell’attenzione.

Giovanna elogia Martina

Ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, Giovanna Gemma si è lasciata andare a delle confessioni inedite circa la sua frequentazione con Mario Verona e non solo. L'ex volto dell'attuale edizione di Uomini e Donne ha commentato il percorso delle corteggiatrici di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, Genny Casu e Amal Kamal, ed espresso il proprio apprezzamento per la tronista Martina De Ioannon, a cui riconosce un gran bel carattere:

Martina mi piace tanto. Dal vivo è bellissima, è bella e ha carattere. La trovo più affine con Ciro, vedendo come si guardavano, gli sguardi… la vedo più proiettata verso di lui, li vedo affiatati, anche se Gianmarco è un cucciolone e mi piace un casino.

