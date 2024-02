Uomini e Donne, ex corteggiatrice contro Mario Cusitore: "Ida, salvati!"

Gossip TV

Dopo il ritorno di Mario Cusitore, un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è scagliata contro il corteggiatore di Ida Platano.

Ieri, martedì 27 febbraio, a Uomini e Donne è tornato Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, una delle troniste del trono classico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice si scaglia contro Mario Cusitore

Mario era tra i corteggiatori più apprezzati di Ida: la tronista era molto presa dallo speaker napoletano, ma le continue segnalazioni su di lui e sulle sue amicizie femminili avevano spinto la tronista a chiudere con lui e mandarlo via dal parterre. Tuttavia, Mario, passata la delusione, aveva scritto con insistenza alla redazione ed era tornato in trasmissione per chiedere scusa alla tronista e una seconda possibilità. Ida aveva "sospeso" il giudizio nei suoi confronti e aveva, infine, accettato di farlo tornare in trasmissione.

Nel corso della puntata di ieri, Mario era tornato in studio e aveva portato una sorpresa per la tronista, ingaggiando però anche una discussione con Pierpaolo, il corteggiatore di Platano che si è avvicinato di più a lei in queste settimane.

Mentre si attende la decisione della tronista su chi tra i corteggiatori potrebbe essere il suo compagno per la vita, un'ex corteggiatrice si è scagliata contro Mario Cusitore, dichiarando apertamente la sua antipatia per lui. Stiamo parlando di Vittoria Deganello, che ha così commentato sui social:

"Ida, salvati. Questo è bravo a rigirare le cose e convincere tutti della sua lealtà e bontà, ma dove? Mamma mia, pure questo, io ragazzi non lo tollero, dai, per piacere, prima il tatuaggio si fa, poi 'sto peluche. Ida, svegliati, ti prego, questo sta prendendo in giro tutti"

