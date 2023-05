Uomini e Donne, ex corteggiatore di Nicole Santinelli commenta sarcastico il video di Carlo Alberto Mancini

Gossip TV

Cristian di Carlo, ex corteggiatore di Nicole Santinelli e la frecciatina sui social dopo il video di Carlo Alberto Mancini che ha annunciato la fine della storia con l'ex tronista a distanza di pochi giorni dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne.

Ieri sera, nel corso di una diretta Instagram, Carlo Alberto Mancini ha annunciato in lacrime la fine della relazione con Nicole Santinelli, a pochi giorni dalla scelta avventura del dating show di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, l'attacco di un ex corteggiatore di Nicole nei confronti di Carlo Alberto Mancini

L'ex corteggiatore, in lacrime, ha dichiarato che Nicole pare abbia capito che lui non fosse l'uomo della sua vita e che forse, a contribuire alla sua decisone, ci sia stata anche la distanza. Carlo Alberto ha chiesto anche di insultare la giovane ex tronista romana perché è stata sincera e grazie a lei ha provato dei sentimenti importanti tanto da spingerle a farle delle promesse davanti a tutti Italia.

Dopo il video dell'ex corteggiatore, sono arrivate, come prevedibile, molte reazioni. Tra questi, l'ex corteggiatore Cristian di Carlo che scelse di lasciare il dating show dopo aver assistito, a detta sua, ad alcuni comportamenti incoerenti di Nicole.

"Tutti i nodi vengono al pettine" ha scritto Di Carlo su Instagram per poi aggiungere un video in cui ha commentato sarcastico il video di Carlo Alberto Mancini:

Se a 35 anni farò un video in cui annuncerò in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi.

