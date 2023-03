Uomini e Donne, ex cavaliere diventa una star del cinema! Ecco di chi si tratta

Gossip TV

Uno degli ex cavalieri del trono over di Uomini e Donne è pronto a debuttare al cinema. Vediamo insieme di chi si tratta!

Da Uomini e Donne al mondo del cinema? Potrebbe essere vero per un noto ex cavaliere del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L'annuncio è stato dato dal diretto interessato sul suo profilo TikTok, dove è molto seguito e attivo.

Uomini e Donne, ex cavaliere nel mondo del cinema: "Ho iniziato a girare un film..."

Dopo essere stato cacciato dallo studio di Uomini e Donne da Maria De Filippi, il cavaliere in questione si è dato al mondo dei social, aprendo un profilo su TikTok che in pochissimo tempo ha spopolato e che lo ha reso una star del web. Di chi stiamo parlando? Di Biagio Di Maro! L'ex cavaliere del trono over è stato mandato via dalla conduttrice dopo le vicende legate a Carla, la dama che stava conoscendo e con cui ha avuto delle pesanti litigate nelle ultime puntate prima del suo addio.

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, Biagio Di Maro ha iniziato a dedicarsi al mondo dei social, diventando un influencer su TikTok dove i suoi video trash spopolano e hanno milioni di visualizzazioni. I video riguardano proprio il periodo trascorso nel dating show di Canale 5 e spesso sono commenti ironici sugli altri partecipanti e sugli opinionisti del programma. Proprio nelle scorse ore, Di Maro ha risposto a un commento di un utente che lo insultava, dandogli dell'arrogante dopo aver partecipato al programma e ha rivelato che avrebbe presto debuttato in un film:

"Ti rispondo, infatti, prossimamente avrei una bella sorpresa e mi vedrai in un film. Goditelo e fatti una bella serata."

Questo commento ha scatenato la curiosità dei fan che hanno subito chiesto al loro beniamino di ricevere qualche dettaglio in più sul progetto. Detto fatto, Biagio Di Maro li ha subito accontentati e ha rivelato:

"Vi voglio annunciare una bellisisma cosa: ho iniziato a girare un film. Non sono tra gli attori protagonisti, ma comunque sarò presente in tutte le puntate. Sti sta girando a Napoli ed è un film molto bello. Qualcuno giustamente dirà 'è vero o falso?' e noi prossimamente metteremo delle piccole scene in modo che tutti possano vedere Ciao ragazzi, un bacio forte!"

