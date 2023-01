Uomini e Donne, anticipazioni: Biagio Di Maro viene preso a schiaffi

Gossip TV

Ieri, venerdì 20 gennaio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne.

Ieri, venerdì 20 gennaio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dal portale di IsaeChia.

Uomini e Donne, anticipazioni: Biagio preso a schiaffi da Carla

Anticipazioni trono over: Alessandro ha deciso di chiudere la frequentazione con Gemma, Tina si è proposta al signor Claudio e hanno ballato insieme ‘Una lunga storia storia d’amore’. Gloria dice (di nuovo) che vuole chiudere con Riccardo perché non sente passione nei messaggi e al telefono.

Scende Carla e prende a schiaffi Biagio definendolo "un coglion*". Al centro dello studio, Carla racconta cosa è successo con il discusso cavaliere campano. Dopo una serata trascorsa con Carla, Biagio la riaccompagna in hotel ma la dama nutre il dubbio che lui sia andato dall'altra dama che sta frequentando. Torna in piena notte da Biagio bussando alla sua camera ma il cavaliere non era con nessun'altra. Non convinta, Carla inizia a chiamare la signora in pinea notte spaventandola. Carla entra in studio e appunto prende a schiaffi Biagio e gli dice: “Perché non hai inzuppato il biscotto con me sei andato a cercare un’altra”, lo ha riempito di parole pesanti.

Anticipazioni trono classico:

Trono Federico: Va in onda il dopo puntata della volta scorsa con Alice che si sfoga in camerino, lui non è andato da lei. In studio si confrontano, lui le dice che ha reazioni troppo esagerate, in più gli sono arrivate delle segnalazioni in cui gli hanno detto che lei nelle relazioni non è pacata ma molto irruenta. Con Carola bella esterna e si sono baciati, lei alle 5 di mattina è andata a trovarlo a lavoro. In studio Federico ha detto di essere felice perché hanno affrontato argomenti importanti al che Gianni ha detto “Ma non si è visto” e Carola ha spiegato che ha chiesto di tagliare queste parti perché sono cose personali, suo padre ha avuto un incidente e non è un bel periodo. In studio Carola ha detto a Gianni che le dispiace passare come quella che non vuole dire niente di sé, ma se non racconta molto è perché dovrebbe parlare anche di altre persone che non vogliono. Maria chiede a Federico: “Alice dopo aver visto questa esterna con Carola cosa deve fare, deve stare tranquilla?”, Alice dice che avrebbe bisogno di un abbraccio di Federico, lui all’inizio non si è alzato, Maria lo ha un po’ esortato e hanno ballato insieme.

E' stata poi presentata la nuova tronista, Nicole Santinelli.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.