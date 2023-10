Uomini e Donne, ex cavaliere del trono over ritorna sul suo "vecchio" e mai spento amore: "Mi piace Roberta Di Padua"

Gossip TV

Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, commenta il rapporto tra Roberta di Padua ed Ermes Faccoli: "C'è una grossa incompatibilità, Roberta non è per lui"

Stefano Torrese, è stato uno dei cavalieri del parterre maschili del trono over di Uomini e Donne di qualche anno fa.

Uomini e Donne, parla l'ex cavaliere ed ex fidanzato di Pamela Barretta: " Io e Roberta di Padua abbiamo tante cose in comune, mi piace"

Iniziò una frequentazione con l'ex dama pugliese Pamela Barretta con la quale aveva persino deciso la data delle nozze. In una puntata molto nota del dating show, Pamela venne a conoscenza di alcuni messaggi di Stefano indirizzati a Roberta di Padua e decise si mandare tutto all'aria. Per il cavaliere, Roberta di Padua era una sorta di chiodo fisso e pare lo sia tuttora. Intervistato da Fralof in una diretta Instagram, Torrese sarebbe pronto a tornare nel dating show per corteggiare la dama di Cassino.

"Ho intenzione un pochino di mettermi in gioco su quello che è il fronte sentimentale, diciamola così… Io adesso sto facendo un lavoro su me stesso perché comunque sono stato male fisicamente, ho avuto quel virus australiano… Mi ha fatto stare fermo per tanto tempo, è diventata polmonite e mi hanno preso per i capelli… Ho chiuso di recente, da un po’ più di un mese, una relazione tossica, la voglia di rivalsa è tanta… Sono libero come il sole"

Parlando dell'attuale frequentazione di Roberta con il cavaliere Ermes (ex volto di Ciao Darwin) Stefano ha dichiarato:

"Io sono entrato a Uomini e Donne per Roberta e dopo pochissimi giorni mi sono visto e fidanzato con Pamela. È vicina perché io in un’ora e mezza sono a Cassino. Abbiamo tante cose in comune, abbiamo parlato tanto… Una persona che a me piace. “Secondo me c’è una grossa incompatibilità tra Roberta ed Ermes… Roberta non è per lui… Anzi è lui che non è per lei“.

Ermes Faccoli, 35 anni originario di Brescia, nella vita svolge la professione di trainer in vendita ha partecipato alla settima edizione del programma “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis nella puntata Reali VS virtuali. "Mi hai colpito esteticamente - ha dichiarato a Roberta durante la sua presentazione - ho chiesto alla redazione di scendere proprio per te. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato”

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.