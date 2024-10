Uomini e Donne, ex cavaliere del parterre over confessa: "Shaila gioca con i sentimenti di Lorenzo e Javier"

Gossip TV

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani, rivela il suo pensiero su Mario Cusitore e Armando Incarnato e commenta il comportamento assunto da Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

La ballerina Shaila Gatta è tra le protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa, caratterizzato dal rapporto speciale con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, ci ha pensato l'ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne Giuliano Giuliani.

Ex cavaliere di Uomini e Donne si sbottona su Shaila Gatta

Giuliano Giuliani è tornato a parlare di Uomini e Donne. In una recente intervista rilasciata a Superguidatv, l'ex cavaliere del parterre over del dating show di Maria De Filippi ha commentato il percorso dei campani Armando Incarnato e Mario Cusitore e parlato di un suo possibile ritorno nella trasmissione che l'ha reso popolare:

Il ritorno di Mario Cusitore e Armando Incarnato in studio ha riempito gli spazi della trasmissione che si basava su Gemma. Mario mi piace, é un gigante buono e furbo. Armando si dimostra un cavaliere scomodo.. pronto alla rissa verbale e in TV accusa il colpo dell’assenza della figlia dalla sua vita [...] Merito il ritorno in trasmissione per il mio passato di cavaliere più influente al trono over, per la reale intenzione di trovare una donna. La lady che sia accattivante e che esca dalla TV con me.

Chiuso il capitolo Uomini e Donne, Giuliano ha commentato le dinamiche della nuova edizione del Grande Fratello. L'ex cavaliere si è sbilanciato, in particolar modo, su Shaila Gatta, che continua a essere contesa dai corteggiatori Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. A proposito della ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia, Giuliani ha confessato di vederla come la degna futura erede-tronista di Uomini e donne: "É una bellissima ragazza che gioca con i sentimenti di Lorenzo e Javier. I pretendenti? Due ragazzi timidi che subiscono la vivacità della gatta".

Nuovi risvolti per il trono classico

La nuova puntata di Uomini e Donne è stata registrata martedì 15 ottobre 2024 e ha visto nuovi risvolti per il trono classico. Stando alle ultime anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, la corteggiatrice Amal è ritornata in studio per continuare la sua conoscenza con il tronista Alessio Pecorelli, che ha deciso di darle una seconda possibilità. Anche Martina De Ioannon ha iniziato una conoscenza con un nuovo corteggiatore.

