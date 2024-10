Uomini e Donne, Intervista esclusiva a Giulia Cavaglià: "Sono fiera di me stessa. Entrare nella Casa del Gf? Sono pronta!"

Gossip TV

La giovane influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià, si racconta a cuore aperto ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nel fortunato dating show di Canale 5 alla riscoperta di se stessa.

Abbiamo intervistato in esclusiva l'influencer Giulia Cavaglià. Schietta, impulsiva e autentica...un carattere peperino niente male. Giulia è stata una delle protagoniste più chiacchierate di Uomini e Donne, dove ha ricoperto prima il ruolo di corteggiatrice e poi di tronista. Un'esperienza indimenticabile che le ha letteralmente cambiato la vita e che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico di Canale 5 in tutte le sue sfaccettature.

Ai microfoni di Comingsoon.it, Giulia si è raccontata a cuore aperto: dalla sua esperienza a Uomini e Donne, alle critiche ricevute sui social nel corso degli anni fino ai suoi progetti futuri, che la vedono in giro per il mondo, ma che non escludono la possibilità di rivederla sul piccolo schermo. Chissà...magari nella Casa del Grande Fratello! A proposito di reality show, la bella influencer ha detto la sua sulle dinamiche che stanno catalizzando l'attenzione dei concorrenti e degli spettatori dentro e fuori la Casa e sulle coppie di Temptation Island.

Ti abbiamo conosciuta a Uomini e Donne dove ti sei mostrata come una ragazza caratterialmente molto forte e sicura di sè. Possiamo dire di aver conosciuto la vera Giulia?

Giulia è una ragazza con un carattere forte, che nasconde tante debolezze dovute a dei trascorsi che non racconterà mai, ma che sono parte della sua vita. Sotto questa corazza, c'è comunque un cuore d'oro. Penso di essere una persona molto dolce con le persone che mi circondano. Uomini e Donne mi ha aiutato tanto a lasciarmi andare. In quel contesto è venuta fuori la mia personalità anche se nella fase iniziale, da corteggiatrice, sono stata spesso attaccata per il mio modo di agire e rispondere. È un programma che mi ha insegnato tanto.

Che ricordi hai di quell'esperienza? Se potessi tornare indietro cambieresti qualcosa?

Bellissimi, anche grazie a Maria De Filippi. Lei mi ha capita davvero ed è stata proprio lei a volermi poi sul trono. Il mio percorso come tronista ha dimostrato una parte più dolce e tranquilla del mio carattere. Finalmente ero in una situazione in cui le persone riuscivano a capirmi un pò di più. Devo tanto a lei, è stata una seconda mamma. Non sono una che vive di rimpianti, ma ad oggi affronterei sicuramente tutto in maniera diversa, con la consapevolezza di una donna e non di una ragazza. Farei le cose in maniera diversa, non mi metterei sulla difensiva, mi farei conoscere di più, forse sceglierei anche altri corteggiatori perchè non potrei mai pensare di relazionarmi con quelli che all'epoca potevano interessarmi. Ho sempre lo stesso caratterino eh (ride ndr), quello rimane. Sarei sicuramente più rispettosa nei confronti degli altri, ma soprattutto di me stessa.

Il programma ti ha dato tanta popolarità. Hai un seguito molto importante sui social dove quotidianamente ricevi tanto amore, ma anche tante critiche. Come le affronti?

Le critiche non mancano mai, ma se devo essere sincera oggi ho pochissimi haters. All'epoca avevo solo persone che mi auguravano le peggio cose, mi insultavano e offendevano. Ti posso dire che a volte mi diverto anche a rispondere alle provocazioni. C'è tanto odio sui social perché viviamo in un mondo tanto competitivo dove le persone sono insoddisfatte e infelici e trovano appagamento nell'insultare gli altri.

Il mondo dei social ti ha portato a conoscere negli anni tante persone, forse più personaggi che persone?

Si è vero, è un mondo pieno di maschere quindi quando pensi di aver trovato l'amica di una vita a volte è solo un'illusione. Nel momento in cui viene a mancare quel contesto viene a mancare anche l'amicizia. Io ho tante amiche, sono sempre disponibile con tutti, mi faccio volere bene e non sono gelosa di nessuno. Sono molto altruista. Mi rendo conto, però, che c'è tanta falsità, invidia e competizione.

Hai avuto delle storie d'amore molto importanti con dei ragazzi altrettanto seguiti sui social. Questo è stato un vantaggio o uno svantaggio per il rapporto?

Un vantaggio. Avere accanto una persona che fa il tuo stesso lavoro è sicuramente un pro, è più facile comunicare e capirsi. Per me l'amore è tutto. Io sono sempre stata fidanzata e nella vita di coppia non mi privo di nulla. Amo l'amore, mi piace prendermi cura della persona che ho accanto. Sono una coccolona, al contrario di quello che molti pensano. Ho sempre avuto la fortuna di trovare dei partner con cui stavo veramente bene, ho fatto delle belle convivenze.

Parlando di reality show, ti piacerebbe entrare nella Casa Grande Fratello? Lo stai seguendo?

Io la varcherei subito la porta rossa. Ho fatto i casting direttamente con Alfonso Signorini l'anno di Sophie e Basciano. Ho fatto la quarantena e il settimo giorno mi hanno comunicato che non sarei entrata. Forse volevano delle dinamiche ben precise, che io non potevo dargli. È stata una bella botta. Mi piacerebbe davvero tanto entrare nella Casa, la vivrei come un'esperienza introspettiva. La nuova edizione la sto seguendo poco, ma non c'è una dinamica interessante. Servono delle personalità forti, un pò focose, tipo Soleil o Antonella Fiordelisi. Se non ci fosse stata Antonella, quell'edizione sarebbe stata noiosa da morire. La conosco benissimo, siamo molto amiche. Senza le dinamiche che creava lei, non so di cosa si sarebbe parlato. Il programma è fatto di personalità folli e forti. Mi piace Beatrice Luzzi. È una donna che sa parlare, ha una grande lucidità e puntualità nel commentare le dinamiche del gioco. La stimo come donna ed è perfetta per il ruolo di opinionista.

Rumors parlavano anche dell'ingresso nella Casa del tuo ex Federico Chimirri...

Non penso entrerà. È una persona perfetta a livello televisivo, è giusto, bello da morire, argentino...ce le ha tutte...ma non gli piace apparire in televisione. A lui sarebbe servita tanto questa esperienza, sia a livello personale che lavorativo.

A proposito di Temptation Island, invece, cosa ne pensi delle coppie della passata e attuale edizione?

Questa estate ho seguito perfettamente Temptation Island. Ci tengo a dire che io non lo farei mai né in coppia né come tentatrice. Non riesco proprio a relazionarmi con i ragazzi fidanzati, mi darebbe fastidio, non riuscirei proprio a fare la "gattona". Parlando della passata edizione, Lino non mi è piaciuto per niente. Non riesco a capire neanche la scelta degli autori del Grande Fratello di arruolarlo nel cast, forse perché è una persona senza filtri. Raul mi è piaciuto, mi aspettavo di vederlo sul trono. Secondo me lo meritava più lui di Martina. Lei per me è una bellissima ragazza e non ha problemi a trovarsi il fidanzato lontano dalle telecamere. Lui lo amavamo tutte tantissimo, quindi sono sicura che sarebbero arrivate tantissime corteggiatrici. Jenny e Tony mi piacciono, ma lei si merita di meglio. È stupenda, è un'anima pura, la adoro, ma le auguro di trovare di meglio. Per quanto riguarda la nuova stagione, invece, ho seguito il falò di Anna e Alfred. Lei in realtà è arrabbiata con se stessa per averlo perdonato così tante volte e perché lui non riesce a darle quello che vuole. Sta cercando qualcosa in un uomo, che le vuole bene e basta. Lui soffre il distacco da lei, ma non la ama. Se devo essere sincera, non mi piace nessuna coppia in particolare. Anche Diandra e Valerio, che sono usciti insieme, per me non sono una coppia riuscita. Si amano sicuramente, ma li vedo proprio distanti.

I tuoi progetti futuri?

Visto che a me piace tantissimo viaggiare, ho deciso di creare una startup. Non posso parlare troppo perché è in fase di creazione, ma permetterà a tutti i miei utenti di poter viaggiare nel mondo nel modo più semplice possibile. Un booking, ma molto più sartoriale, dove all'interno troveranno dei consigli su make up, moda, location e sconti sui posti che noi abbiamo già visitato. Ogni posto che noi proponiamo avrà una persona che si occuperà personalmente di tutto e si prenderà cura dei clienti. Il mio futuro lo vedo così, alla scoperta del mondo.

Sei soddisfatta di te stessa?

Si! Io sono una persona molto autocritica quindi non mi accontento mai, ma posso dire di essere felice di quello che ho fatto fino a oggi. Sono felice e fiera di me stessa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.