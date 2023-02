Uomini e Donne, esterna con sorpresa per Alessio Corvino e Alessio Campoli! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, esterna con sorpresa per i corteggiatori di Lavinia Mauro. Ad attenderli, non c'è la tronista, ma...sua madre! Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi, a Uomini e Donne si inizia con un confronto tra Biagio Di Maro e la sua ex corteggiatrice Carla, per poi passare ai due nuovi corteggiatori venuti a conoscere Roberta Di Padua. A sorpresa, il trono classico vede un'esterna d'eccezione: i due Alessio...con la mamma di Lavinia Mauro.

Uomini e Donne, i corteggiatori di Lavinia Mauro fanno la conoscenza della madre della tronista

Biagio Di Maro e la sua ex corteggiatrice Carla si sono lasciati in maniera violenta: il cavaliere ha provato a conoscere un'altra dama, Clea, scatenando la rabbia di Carla e quando l'altra dama gli ha dato un due di picche è tornato dalla corteggiatrice, cercando di chiarire. Carla si è rifiutata, ma a quanto pare il cavaliere l'ha cercata ancora. I due hanno parlato, ci sono state anche delle videochiamate, ma il cavaliere è di nuovo sparito, dopo che ha provato a invitare la dama e lei a mangiare una pizza, ma lei ha rifiutato. E, come suo solito, è stato rivelato che Biagio ha lasciato il suo numero a un'altra dama, Gabriella, che però lo ha rifiutato. Gianni Sperti lo accusa di non aver a cuore una donna come Carla, che invece ha un certo interesse per lui, altrimenti non avrebbe reagito così.

Il cavaliere napoletano dice che lui vorrebbe una donna più tranquilla, perché non gli è piaciuto come la dama ha reagito. Maria De Filippi interviene e e ricostruisce la loro vicenda, però, mettendo in luce che Biagio ha usato delle scuse per scaricare Carla, come il rapporto con l'ex fidanzato, che contatta la corteggiatrice per farsi ridare delle cose. La conduttrice gli fa notare che la reazione spropositata di Carla è successiva alla richiesta del cavaliere di uscire con Clea, perciò, non dovrebbe usare il suo comportamento come scusa per lasciarla. A Carla poi Maria dice che ormai ha capito come lui è fatto, quindi, non ha più senso che lei scenda a centro studio per lui. Alla fine, decidono di chiudere, ma la dama è molto dispiaciuta, perché prova dei forti sentimenti per lui, ma si è resa conto che non può andare avanti così.

Tocca poi a Roberta Di Padua, per la quale sono giunti due nuovi corteggiatori: Marco, un timido ma dolce cassiere di Siracusa e Pierluigi, spumeggiante tassista che si esibisce in un numero di imitazione di Ricky Martin sulle note di Maria. Alla fine, Roberta sceglie di tenere entrambi e balla con Marco.

Spazio al trono classico con Lavinia Mauro, alle prese con i suoi corteggiatori: Alessio Corvino e Alessio Campoli. La tronista, stanca di certi atteggiamenti da parte dei due corteggiatori, fin troppo statici, ha deciso di portare entrambi in esterna...ma con sua madre, la Marchesa! Alessio Corvino se la cava abbastanza, anche se quando la madre della tronista gli chiede se ha intenzione di uscire con la figlia dal programma, il biondo corteggiatore non risponde. Arriva il turno di Alessio Campoli: il corteggiatore si mostra quasi spaventato alla vista della donna, che sottolinea che se vorrà davvero conquistare Lavinia dovranno esserci delle attenzioni dal cuore. La donna sembra davvero contenta di lui, tanto che gli dice che è contenta di averlo conosciuto, ma che dovrà lottare per la figlia. In studio, per la tronista arrivano dei fiori, ma non dai corteggiatori, dal padre, a dimostrazione di che tipo di uomo è abituata. Per la tronista è stato importantissimo far conoscere la madre ai due tronisti...Basterà a dare loro una svegliata?

