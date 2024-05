Uomini e Donne, Ernesto Russo costretto a lasciare il programma dopo le segnalazioni: il suo commento sui social

Gossip TV

Ieri, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il cavaliere del trono over Ernesto Russo ha lasciato il dating show in seguito alle numerose segnalazioni giunte sul suo conto. Dalle anticipazioni, sembra che Ernesto sia stato invitato dalla padrona di casa, Maria De Filippi, a lasciare il programma forse per la poca trasparenza del suo percorso.

Un epilogo piuttosto amaro quello del cavaliere che giunto per corteggiare Ida Platano ha poi deciso di unirsi al parterre maschile dell'over. Dopo la registrazione, Ernesto ha condiviso un post sul suo profilo social, e le parole che ha voluto comunicare sono sembrate piuttosto ironiche. Scritto sia in italiano che in inglese, l'ex cavaliere ha scritto:

"Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato"

Russo ha accompagnato poi la frase con il brano "Dont'worry, be happy". Agli utenti non è poi passato di certo inosservato il like dell'ex corteggiatore di Ida, Mario Cusitore, eliminato dal dating show per lo stesso motivo, ovvero le diverse segnalazioni giunte alla redazione in cui è stato ripetutamente avvistato con altre donne. "Viva anche la lealtà che non hai dimostrato" si legge nei commenti al post e la replica di Russo "In realità mi sono segnalato da solo prima delle segnalazioni". Commenti velenosi anche sul like di Cusitore: "Figuriamoci se non metteva like l'amico di merende, Mario. Siete due falsi" e ancora: "Giusto amico di Mario potevi essere".

Il trono di Ida Platano, lo ricordiamo, si è concluso senza alcuna scelta. Dopo aver eliminato Mario Cusitore, l'altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, ha lasciato il programma accusando la tronista di averlo solo preso in giro.

