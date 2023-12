Uomini e Donne, Emanuela e Marco Antonio lasciano il programma. Gianni stronca: "Ci vediamo settimana prossima" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marco Antonio ed Emanuela hanno deciso di lasciare il programma insieme, anche se non sono sembrati convinti. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con un confronto acceso tra Federico e Tina Cipollari. Spazio a Marco Antonio ed Emanuela: i due dopo diversi tentennamenti hanno deciso di uscire dal programma! Spazio anche a Cristian, a cui sembra che Virginia abbia giocato un brutto tiro...

Uomini e Donne, Emanuela e Marco Antonio salutano il programma. Gianni Sperti: "Ci vediamo tra una settimana!"

Quando Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5, chiede al corteggiatore cosa pensa di Aurora, visto che ha avuto modo di ballare con lei due volte e ha deciso di accettarne il corteggiamento, Federico tentenna e non sa cosa dire. Alla sua evidente esitazione, Tina lo attacca e gli rinfaccia di essere falso e di non essere davvero interessato alla dama del trono over, perché è impossibile che dopo due balli non ci sia neppure un elemento che lo ha colpito di Tropea. Tra l'opinionista e Barbara De Santi, con cui Federico ha chiuso la frequentazione nell'ultima puntata, il corteggiatore viene messo sulla graticola e non fa altro che arrampicarsi sugli specchi e a deviare il discorso, tanto che è la padrona di casa a chiedere di passare ad altro.

Al centro studio si siedono Emanuela e Marco Antonio: in un video di un dopo puntata, la dama chiede al cavaliere cosa ha provato quando ha visto che Roberta l'ha scaricato ed è corsa dritta tra le braccia di Alessandro Vicinanza. Le risposte del cavaliere non convincono per nulla Emanuela, ma Marco Antonio cerca di persuadere la dama di quanto lui ci tenga. Dato che ha nominato Roberta, in studio tra le due dame inizia un'accesa discussione che porta Roberta ad accusare Emanuela di fare dei giochetti sui social contro di lei. Interviene anche Maria De Filippi, perché vorrebbe capire cosa è successo tra loro due: a quanto pare, i due sono stati insieme a Lecce, il cavaliere ha presentato alla dama sua madre, l'ha portata a cena con sua sorella...ma ha dichiarato di non essere innamorato di lei.

Gli opinionisti non si capacitano di questa situazione e Gianni chiede alla dama se prova qualcosa per Marco Antonio. La dama ammette di starsi innamorando, ma che questo comportamento che ha avuto la destabilizza. Marco Antonio dichiara che presentare alla mamma e alla sorella Emanuela non doveva avere chissà quale significato, ma le sue parole non convincono nessuno. La conduttrice chiede al cavaliere se può far scendere 3 ragazze giunte per lui, ma Marco Antonio rifiuta: di fronte a questa scelta, Emanuela è ancora più confusa, ma anche il resto dello studio, perché è evidente che ora ci sia un'esclusiva tra loro ed è giusto che escano dal programma e si conoscano fuori.

In trasmissione, Maria De Filippi chiede perché non vuole uscire dal programma e il cavaliere risponde che litigano spesso e questo lo preoccupa, perché comunque quando non litigano stanno benissimo. Emanuela ammette che è lui che non sa affrontare bene le litigate e tende a chiudere le discussioni, quasi facendo finta di niente. Quando Marco Antonio, su insistenza della padrona di casa, ammette che uscirebbe dal programma con i dubbi e se ne assume la responsabilità, la conduttrice esclama che non deve essere un dovere o un'imposizione. Nonostante gli opinionisti insistano che devono uscire dal dating show, Maria insiste che non deve essere un obbligo e che non vede felicità da nessuna delle due parti. Tuttavia, alla fine, quasi costretti, Emanuela e Marco Antonio decidono di uscre dal programma!

Spazio al trono classico con Crisitan e Brando, con tanto di jingle sbagliato all'entrata del tronista trevigiano. Si comincia con Cristian e Valentina, che ha fatto ascoltare al tronista una lettera letta da lei in cui gli esprime i suoi sentimenti: l'esterna è stata così molto commovente e la corteggiatrice ha ammesso che sta iniziando ad affezionarsi a lui e spera di essere la sua scelta. I due finiscono per baciarsi appassionatamente. In studio, però, la corteggiatrice ha ammesso di aver percepito Cristian un po' distante e il tronista svela che ci sono stati alcune incomprensioni con Virginia che lo hanno un po' stranito. Maria svela che a quanto pare la corteggiatrice ha deciso di farla pagare al tronista...

