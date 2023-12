Uomini e Donne, Barbara De Santi inferocita contro un corteggiatore: "Non darmi della maestrina, buffone!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Barbara De Santi e un suo corteggiatore scoppia una furiosa lite. Ecco cosa è successo!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, si parte dal trono over con Barbara De Santi e la chiusura con la frequentazione con Federico e tra i due si accende una violenta discussione. Roberta e Alessandro iniziano a uscire di nuovo, sebbene ci sia sempre l'ombra di un famoso terzo incomodo, il cui nome non è stato ancora svelato.

Uomini e Donne, Barbara è una furia contro Federico: "Non chiamarmi maestrina, buffone!"

Barbara si siede al centro studio e dichiara che non ha intenzione di sentire quello che Federico ha da dire, visto che dopo che lo aveva chiamato e messaggiato e lui si era rifiutato di rispondere, non aveva alcun senso che lui arrivasse in trasmissione ora a parlare del perché non ha risposta. Il cavaliere entra in studio e accusa la donna di essere stata troppo presa dall'essere riconosciuta dalle persone che avevano incontrato al bar e di essere troppo rigida e "quadrata" nel suo modo di essere e ragionare, quasi una maestrina. Barbara, che prima di sentirlo parlare aveva promesso di non rispondere affatto, prende la parola e gli dice che, invece di venire in trasmissione a fare la sceneggiata, avrebbe dovuto rispondere ai suoi messaggi e alle sue chiamate. Scocciata, si alza e torna a sedersi, dichiarando di essersi rotta le scatole di ascoltarlo.

A sorpresa, Aurora Tropea chiede di poter corteggiare Federico, perché lo trova molto interessante e lui accetta! La De Santi attacca il corteggiatore ricordandogli di come lui avesse dichiarato più volte che era sceso solo per lei e non c'era nessuna dama del parterre che gli piacesse. Di fronte all'atteggiamento dell'uomo, anche Gianni si schiera dalla parte di Barbara, dicendo che si è rivelato per quello che è, mentre Barbara esclama che se si prende Aurora e se ne vanno tutti e due fuori dal programma hanno fatto bingo. Anche Cristina interviene a sostegno della dama e ricorda al cavaliere che anche lui non è stato rispettoso di Barbara, chiamandolo "ometto" e lui le dà della "biondona", scatenando anche il fastidio di Tina per questi commenti. Barbara afferma anche che evidentemente lui guardava il programma anche prima, perché Gemma a suo tempo l'aveva chiamata maestrina e questo dettaglio non era più emerso da anni nella trasmissione. Alla fine, Federico e Aurora si allontanano per ballare, anche se alla fine si siedono in disparte e chiacchierano.

Al centro studio si siedono Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: la dama aveva chiuso la conoscenza con il cavaliere, perché non riusciva a sopportare il pensiero che lui potesse uscire con altre donne, ma il cavaliere in un video post-puntata aveva piagnucolato dicendo che era difficile anche per lui mettersi in gioco nel programma, con entrambe le sue ex in studio e una volta al centro chiede a Roberta di provarci, ma ricordandole sempre che c'è la possibilità che lui possa provare interesse per altre. Maria De Filippi ricorda che il cavaliere ha già espresso alla redazione un interesse per un'altra dama, ma che non vuole rivelare il suo nome. Alla fine, Vicinanza e Roberta decidono di continuare a conoscersi.

Per Asmaa e Barbara arrivano dei corteggiatori: mentre Asmaa decide di tenere Daniele, uno dei due ragazzi scesi per lei, Barbara manda via il suo corteggiatore, sempre per via della barba e, inoltre, per la somiglianza con un suo caro amico.

