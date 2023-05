Uomini e Donne, Elio Servo: "Ecco perché ho deciso di uscire con Gemma Galgani"

Gossip TV

Il nuovo cavaliere Elio Servo si racconta al magazine di Uomini e Donne.

Elio Servo è il nuovo cavaliere del parterre over. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, l'imprenditore napoletano si è raccontato per la prima volta svelando i reali motivi che lo hanno spinto a mettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi.

La confessione di Elio Servo su Gemma Galgani

Elio Servo ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale al magazine di Uomini e Donne. Il nuovo protagonista del parterre over ha raccontato cosa l'ha spinto a partecipare al popolare programma di Canale 5 e svelato il suo pensiero sulla dama Gemma Galgani:

È un programma che seguo da diverso tempo quando vado a pranzo a casa di mia madre, insieme a lei e mia sorella. Più volte per scherzare, ripetevo proprio alla mia mamma che un giorno mi sarei iscritto. Alla fine a farlo per me sono state mia sorella e mia nipote. Prima che entrassi effettivamente a far arte del programma mia mamma mi diceva: "Tu a Gemma devi corteggiare" [...] Io sin da subito ho messo in chiaro che non l'avrei mai corteggiata perché per me era troppo avanti d'età.

A proposito di Gemma, Elio ha rivelato perché ha deciso di uscirci insieme a cena:

Ho fatto con lei il primo ballo perché da spettatore era l'unica persona di riferimento. Proprio ballando con lei ho avuto modo di avvertire la sua sensibilità, la sua signorilità. L'ho invitata a cena per conoscerla meglio e abbiamo trascorso una piacevolissima serata, come se fossimo stati dei vecchi amici che si rincontravano.

