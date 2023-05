Uomini e Donne, Cristina Incorvaia e Pamela Berretta contro un'ex discussa protagonista del trono over: "Invidiosa"

Gossip TV

Il duro attacco sui social delle due dame del trono over di Uomini e Donne.

Pamela Barretta e Cristina Incorvaia si sono scagliate sui social contro un'ex discussa dama del parterre over di Uomini e Donne. Le due donne non hanno rivelato il nome della diretta interessata ma inequivocabili sono stati i riferimenti a Valentina Autiero, con cui in passato hanno avuto diverse discussioni.

Cristina Incorvaia e Pamela Berretta senza freni sui social

È Valentina Autiero la destinataria delle frecciate social lanciate da Pamela Berretta e Cristina Incorvaia? Secondo molti si, visti anche i precedenti a Uomini e Donne tra le tre dame per "colpa" di Stefano Torrese e David Scarantino.

A chiarire meglio la situazione ci ha pensato Pamela che, in seguito a precedenti storie fatte con Cristina, ha deciso di intervenire nuovamente sui social spiegando:

Buongiorno a tutti. Allora, riguardo alle storie mie e di Cristina, che dire… non dobbiamo per forza fare nome e cognome. L’importante è che chi doveva capire, ha capito [...] Parliamo di una che in puntata mi disse proprio: “Sei una zo***la”. Quindi l’ho graziata già anni fa a non farle una querela, ma questa volta non grazio più nessuno quindi deve stare molto attenta. Poi, come ha ben visto la strega, io non recitavo perché effettivamente poi non siamo più tornati insieme e Temptation non l’ho mai fatto. Quindi fatti una vita invece di parlare sempre di me, dei miei viaggi. Perché ti rode evidentemente, perché la mia vita è più bella della tua, quindi a te rode. Ripeto: la prima volta ti ho graziata, la seconda no. Ti parte una bella querela.

Come riportato da Isa e Chia, la Berretta ha poi continuato rivelando il motivo per cui in tutta questa storia c’entrerebbe anche la Incorvaia:

E con Cristina ovviamente ce l’ha per un altro motivo. Perché evidentemente l’ex di Cristina gli è rimasto sempre “qua”, anche se lui non ti ha voluto. Se non ti ha voluto non è colpa di Cristina, è colpa sua. Se uno non ti vuole perché te la prendi con le altre donne? Io questo non capisco. Purtroppo c’è troppa invidia e troppa gelosia. Impara ad essere meno invidiosa e meno competitiva perché hai un’età adulta per poter imparare, avresti già dovuto farlo. Vabbè del resto, così si nasce, non c’è nulla da fare.

