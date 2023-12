Uomini e Donne, Elga Enardu sulla lontananza da Diego Daddi: "Pensavo che i suoi problemi fossero un capriccio, ma invece"

Gossip TV

Dopo la separazione, i due ex protagonisti di Uomini e Donne Elga Enardu e Diego Daddi si sono riavvicinati. Elga ha rivelato alcuni dettagli sul periodo di lontananza dal marito.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddi si sono raccontati a Casa SDL e hanno rivelato come stavano dopo la loro riconciliazione, in seguito alla breve separazione che ha messo in crisi il loro matrimonio. Dopo essersi conosciuti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la coppia è convolata a nozze e negli ultimi mesi ha vissuto una forte crisi che li ha portati ad allontanarsi per qualche mese.

Uomini e Donne, Elga Enardu sulla separazione da Diego Daddi: "Avevo sottovalutato la sua malattia"

Nonostante si fossero diffuse le voci di un tradimento, in realtà, subito entrambi i coniugi avevano chiarito che non era un terzo incomodo il motivo che li spingeva a separarsi. La coppia aveva poi svelato che Daddi stava vivendo un periodo difficile, a causa di alcuni problemi legati alla sua salute mentale. Dopo un primo allontanamento, tuttavia, Elga e Diego avevano deciso di riavvicinarsi e ad oggi sono più innamorati che mai:

"In realtà noi non ci siamo mai persi di vista avendo quattro cani in comune e avendo avuto tutte le mie cose in casa. Ora so perché sono andata via, prima non lo sapevo. Pensavo che volevo chiudere la relazione, che non ero più felice e non mi piaceva più quello che ricevevo ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata. Questo ancora oggi mi commuove e dispiace. Con questo continuo a dirmi che non mi do delle colpe (anche se a volte me le do) perché quando hai a che fare con una situazione estranea alla tua vita, e stiamo parlando di una malattia, la confondi con tanto altro"

In un primo momento, ha svelato Elga, ha sottovalutato la malattia di Diego, attribuendola a pigrizia, noia e molto altro e non riuscendo a vedere cosa gli stava succedendo:

"Una malattia psicologica che avevo scambiato per voglia di non crescere, pigrizia, noia, voglia di non dare nulla nella vita per presa di posizione. Il primo a non riconoscerlo è stato lui, siamo stati vittime di una situazione che non ci aspettavamo nella vita perché si pensa che quando hai tutto, non può accadere nulla. Invece arriva e se non lo sai riconoscere, rischi anche di morire probabilmente. Quando io sono andata via mi sono arrangiata con le poche cose che avevo, poi sono ritornata un giorno a casa e ho capito che le mie considerazioni andavano riviste perché Diego non stava bene. C’è molta ignoranza perché non se ne parla."

La donna ha poi lanciato un appello alle persone che stanno vivendo nella loro stessa condizione, invitandoli a riconoscere il problema e a chiedere aiuto, senza provare vergogna per la loro situazione:

"Riconoscere che si ha una malattia, è il primo passo. Anche parlarne con un passante, ma parlarne, quello è il primo passo"

