Uomini e Donne, Eleonora Rocchini sotto accusa dopo la raccolta fondi per il suo cane, l'intervento di un'ex corteggiatrice

Gossip TV

L'ex volto del dating show di Uomini e Donne, ha chiesto un aiuto finanziario ai suoi follower, scatenando una bufera online e diverse reazioni tra cui l'ex corteggiatrice (e sua ex rivale nel programma).

L'ex volto del dating show di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini, ha chiesto un aiuto finanziario ai suoi follower, scatenando una bufera mediatica e diverse reazioni tra cui l'ex corteggiatrice Karin Bonucci (e sua ex rivale nel programma durante il trono di Oscar Branzani).

Uomini e Donne, contro la raccolta fondi di Eleonora Rocchini, anche Karin Bonucci, Ramona Amodeo e Arianna David

La Rocchini, è stata travolta dalle polemiche a causa di una raccolta fondi che ha lanciato per coprire le spese dell'intervento chirurgico necessario al suo cane Ares, a cui è stato diagnosticato un tumore sotto la spina dorsale.

L'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5, ha chiesto ai suoi follower di donare 6.000 euro per salvare la vita del suo amato animale. Per farlo, ha creato una campagna su GoFundMe, che in meno di un giorno ha superato l’obiettivo prefissato, raggiungendo la cifra di 6.894 euro. Dopo aver raggiunto questa somma, le donazioni sono state sospese, suggerendo che se la campagna fosse proseguita, il totale raccolto avrebbe potuto essere ancora maggiore.

Sulla vicenda sono intervenuti due noti giornalisti d'inchiesta, ovvero Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia. Entrambi hanno sollevato molti dubbi sulla vicenda, facendo presente due questioni. La prima, sollevata dalla Lucarelli, ovvero che una volta raggiunta la somma la raccolta non è stata sospesa subito, la seconda, espressa invece da Parpiglia, che la ragazza in questione possiede oggetti costosi e sembra anche di avere la possibilità di trascorre le proprie vacanze in luoghi dispendiosi e dunque non si comprende il motivo di una raccolta. La Rocchini, dal canto suo, ha ringraziato a tutti rivolgendosi poi "ai leoni da tastiera" ai quali avrebbe spiegato tutto in un secondo momento.

Tra chi ha commentato la vicenda anche la storica rivale nel dating show di Maria De Filippi, Karin Bonucci:

"Tutta la pochezza che ho visto in te dalla prima volta. Fortuna che il tempo rivela chi siamo."

"Non mi sento di giudicare. Nessuno è migliore di nessuno. Forse non è lucida. Ma se non li avessi sul conto (anche se ca**o un minimo per eventuali motivi bisogna avere sempre un gruzzoletto sul conto) mi venderei qualsiasi cosa. Borse o oggetti di valore personale. Ma non chiederei i soldi ai miei follower per il mio cane" , ha scritto l'ex tronista Ramona Amodeo.

Duro intervento anche da parte dell'ex Miss Italia ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi, Arianna David:

"Per me i social hanno fatto perdere la percezione di ciò che è la vita reale. Ma come si fa a chiedere una raccolta fondi? Per cose personali? A questa ragazza le vorrei spiegare come stanno veramente le persone che soffrono e si alzano la mattina per andare a lavorare e a sfamare le loro famiglie. Magari non dormendo la notte. Magari facendo tre lavori. Non a piagnucolare come i bimbi viziati. Hanno ragione nei commenti alcune persone. Ragazzi, laureatevi oppure andate a lavorare."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.