Uomini e Donne, la raccolta fondi di Eleonora Rocchini, per il cane scatena un caso mediatico

Nelle ultime ore è finita nell’occhio del ciclone l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini, in merito alla raccolta fondi per il suo cane a cui è stato diagnosticato un tumore sotto alla spina dorsale.

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini travolta dalle polemiche in seguito ad una richiesta di denaro per operare il suo cane

L'ex volto del dating show di Canale 5, ha sollevato un acceso dibattito online dopo aver chiesto ai suoi follower una somma di 6.000 euro per finanziare un intervento salvavita per il suo cane Per raccogliere i fondi necessari, ha lanciato una campagna su GoFundMe, che ha superato le aspettative in meno di 24 ore, raggiungendo i 6.894 euro. Le donazioni sono state sospese, il che lascia intendere che probabilmente avrebbe raccolto ancora più denaro se la raccolta fosse continuata.

"Ragazzi io non voglio far pena a nessuno. Ma oggi è successa una cosa bruttissima - ha dichiarato la Rocchini - Ho scoperto che Ares ha un tumore molto grave. Infatti in questo momento è in ospedale infatti sono stata fino a quest’ora con lui. Un tumore molto grave sotto la spina dorsale. Difficilissimo da operare. Fino a ieri stava bene, oggi sta molto male e sto rischiando di perdere il mio cane. Per l’operazione mi hanno chiesto sei mila euro e io sinceramente questi sei mila euro non ce li ho. Considerando che io cerco sempre di aiutare gli altri, oggi sono qua a chiedere un supporto a voi, anche solo di poco, ma io devo riuscire a trovare questi sei mila euro per cercare di salvare il mio cane. Non sono stabile per poter parlare. Non sono lucida per fare delle storie. La mia vita si è appena distrutta. Senza di lui la mia vita è finita. Sono qui a chiudere in piccolo aiuto per salvare la persona più importante della mia vita perché non so come c***o fare."

La mossa di Eleonora ha scatenato una valanga di critiche sui social, con molti utenti che l’hanno accusata di sfruttare la situazione per scopi personali. Alcuni si sono chiesti come mai una persona che pochi giorni prima condivideva contenuti di una vacanza in Thailandia senza apparenti problemi economici, avesse bisogno di chiedere soldi per il suo cane. La vicenda è stata resa nota anche da Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia che hanno sollevato diversi dubbi sulla raccolta.

La Lucarelli, ha evidenziato che la Rocchini non ha bloccato immediatamente la raccolta una volta raggiunta la cifra iniziale di 6.000 euro

"Appena la taggo è improvvisamente dentro la clinica e si accorge di aver raccolto sette mila euro anziché sei - ha dichiarato la giornalista - Chiude la raccolta. Poi ci spiegherà come mai con le sue attività e vacanze in paradisi tropicali le servono i soldi dei follower."

Anche Gabriele Parpiglia è intervenuto sulla vicenda e ha pubblicato nel suo profilo anche gli audio della Rocchini in lacrime per poi invitare gli utenti a smettere di donare soldi all'ex corteggiatrice.

In seguito al caos mediatico che è esploso sulla sua richiesta, l'ex corteggiatrice è intervenuta sui social:

"Stiamo aspettando e pregando che Ares arrivi a domani per affrontare l’operazione nel migliore dei modi con più forza possibili. L’operazione è molto rischiosa, servono più specialisti e abbiamo poca possibilità di riuscirci. Stanotte me lo avevano già dato per spacciato, ma abbiamo superato la notte e io voglio credere e avere fede che riusciremo a riportarlo a casa. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato in un momento così doloroso. Vi sarò per sempre grata per averci supportato e per l’amore che mi state dimostrando. Niente è scontato. Soprattutto l’amore. Per i leoni da tastiera e le cattiverie, ora devo pensare al mio bambino. Arriverà il tempo anche per chiarire le idee a voi. Anche se per le anime cattive non c’è cura."

