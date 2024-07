Uomini e Donne, ecco quando iniziano le registrazioni e quale sarà il futuro di Ida Platano

Gossip TV

C'è trepidante attesa per l'inizio della nuova stagione del dating show più amato del piccolo schermo. Lorenzo Pugnaloni ha fornito della anticipazioni sulle registrazioni e sull'ex dama del trono over ed ex tronista, Ida Platano e del suo futuro a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, quando iniziano le registrazioni e spoiler su Ida Platano

Si ripartirà come di consueto, nell'ultima settimana di agosto e c'è naturalmente molta curiosità sui volti che siederanno sulla poltrona rossa.

"Arrivano le probabili date delle prime registrazioni della nuova edizione: 28 e 29 agosto - scrive Pugnaloni in cui ci saranno ospiti le coppie di Temptation Island con Filippo, in cui verranno presentati i nuovi tronisti e ovviamente vedremo i nuovi e i ‘vecchi’ del parterre over."

Le prime indiscrezioni suggeriscono che l'ex corteggiatore campano Mario Cusitore potrebbe essere il prossimo tronista di Uomini e Donne a partire da settembre. Lo speaker campano, che ha già catturato l'attenzione del pubblico con la sua storia tormentata con Ida Platano, sembra destinato a ritornare sotto i riflettori. Tuttavia, non è l'unico nome in circolazione. Si vocifera che anche Marco Antonio Alessio, noto per la sua turbolenta separazione da Emanuela Malavisi, possa fare il suo debutto come tronista. Alessio, amatissimo dai fan del programma, potrebbe attirare molte corteggiatrici pronte a contendersi il suo cuore.

Ma le sorprese non finiscono qui. Maria De Filippi potrebbe anche decidere di riportare in scena due ex corteggiatrici del trono classico che hanno lasciato un'impronta significativa durante la loro partecipazione. Si parla di Marika Abbonato, ex corteggiatrice di Daniele Paudico, e Virginia Degni, che non è stata selezionata da Cristian Forti. Entrambe le ragazze sono state apprezzate dal pubblico per il loro carattere e la loro autenticità, e un loro ritorno sul trono sarebbe accolto con entusiasmo dai telespettatori.

Pugnaloni ha anche parlato del futuro di Ida Platano. L'ex dama e l'ex tronista potrebbe tornare nel dating show di Canale 5 ovviamente nel parterre dell'over:

"Ida potrebbe tornare per decidere se rimettersi in gioco oppure no. Ovviamente, sono soltanto le prime indiscrezioni."

