Uomini e Donne, ecco quando andranno in onda le ultime puntate di questa edizione!

Gossip TV

Questa edizione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, sta per giungere alle battute finali. Ma quando andranno in onda le ultime puntate? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne è oramai giunto alle sue battute finali e presto per il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi andranno in onda le ultime puntate. Ma quando finirà precisamente la trasmissione? Vediamo insieme cosa sappiamo!

Uomini e Donne, ecco quando andranno in onda le ultime puntate

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che ieri, 6 maggio, è stata registrata l'ultima puntata di questa edizione. Dopo quasi un anno, ancora una volta, il dating show di Canale5 chiude i battenti per la consueta pausa estiva e riprenderà con le nuove registrazioni verso la fine di agosto, per poi tornare in onda nelle prime settimane di settembre. In quel lasso di tempo, infatti, scopriremo chi saranno i nuovi tronisti e se i parterre maschili e femminili del trono over torneranno nella loro interezza nel programma.

Intanto, nelle puntata attualmente in onda stiamo assistendo alle fasi finali del b&b-gate: l'ennesima segnalazione su Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, provocato il caos in studio e oggi, Ida Platano era assente in puntata, mentre gli opinionisti asfaltavano lo speaker per l'ennesima volta. Nelle prossime settimane scopriremo che questa segnalazione si rivelerà vera e vedremo quale sarà l'epilogo del trono di Ida.

Sul versante del trono over sappiamo dalle anticipazioni che ci sarà l'addio al programma da parte di una coppia e di un cavaliere, Ernesto Russo, che lascerà la trasmissione dopo che arriveranno in studio diverse segnalazioni sul suo conto. Ancora, per il trono classico, le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che Daniele Paudice farà la sua scelta tra Gaia Gigli e Marika Abbonato e con lui si chiuderà questa edizione del dating show.

Uomini e Donne, la fine del programma si avvicina: ecco quando andrà in onda l'ultima puntata dell'edizione

Dato che le puntate che stanno andando in onda corrispondono alle registrazioni delle ultime settimane di aprile, è probabile che, al ritmo con cui sono trasmessi gli episodi su Canale5, il programma finirà a maggio. Ma quando precisamente? A fornire una data precisa è stato Lorenzo Pugnaloni, giornalista che ha fornito le anticipazioni di tutte le registrazioni del programma, nel corso di quest'anno.

Secondo le previsioni del giornalista, infatti, la fine di questa edizione di Uomini e Donne si avvicina sempre di più e sembra che l'ultima puntata andrà in onda venerdì 24 maggio. Se così fosse, nella settimana successiva, il dating show potrebbe tornare in onda con i migliori momenti di questa edizione, come già successo l'anno scorso, quando il programma chiusa anticipatamente, oppure, potrebbe andare in pausa e tornare su Canale5 direttamente a settembre. Nel corso delle ultime settimane di maggio, infatti, dopo la frettolosa scelta di Nicole Santinelli, la trasmissione è andata in onda ripercorrendo i momenti più emozionanti di questi mesi.

Potremmo quindi rivedere le scelte di Cristian Forti e Brando Ephrikian, che hanno appassionato moltissimo i fan del trono classico, così come l'addio di personaggi controversi come Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino, ma anche quello di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, così come tutte le numerose segnalazioni su Mario Cusitore e sul traballante trono di Ida Platano.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne