Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Daniele Paudice, finita definitivamente tra Ida e Mario

Oggi, lunedì 6 maggio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni e da Opionionista Social.

Uomini e Donne, anticipazioni: nuovo confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore

Daniele Paudice ha concluso il suo trono con la scelta di Gaia Gigli.

. Il tronista campano ha fatto le su ultime esterne in una villa trascorrendo un'intera giornata cone con. Durante l'ultima registrazione il tronista aveva detto che non avrebbe più baciato nessuna e così è stato. Dopo i best momenti di entrambe in cuisi è messo a piangere,ha detto che si aspettava di non essere scelta ma di auguragli il meglio.

Presenti in studio, sia Ida Platano che Mario Cusitore. L'ex dama del trono over ha ribadito di non credere più all'ex corteggiatore e dunque tra loro, anche dopo la registrazione con l'addio di Ida, non c'è stata alcuna riappacificazione. Lui le ha detto di essere venuto in studio per dimostrarle ancora una volta il suo interesse, è anche andato a casa sua ma Ida non è scesa e non l'ha incontrato. Per la Platano il rapporto con Mario è chiuso definitivamente.

Nel corso delle ultime puntate, dopo che la segnalazione al B&B in cui l'ex corteggiatore campano è stato avvistato in compagnia di una ragazza (ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza), Ida ha deciso di eliminare Mario mentre Pierpaolo Siano ha lasciato lo studio mettendo in chiaro che se la Platano l'avesse scelto, le avrebbe risposto di no perché si è sentito sempre la seconda scelta. Alla fine Ida ha lasciato il trono senza scegliere.

Per quanto riguarda il trono over, Cristiano e Asmaa hanno deciso di lasciare il programma insieme.

