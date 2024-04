Uomini e Donne, è finita tra Paola Ruocco e Daniele Lizzeri: " Cerco un uomo non un perditempo"

Gossip TV

Di nuovo al capolinea la storia d'amore dei due ex volti del trono over di Uomini e Donne.

E' giunta al capolinea la storia d'amore nata del dating show di Uomini e Donne, tra Paola Ruocco e Daniele Lizzeri. L'ex dama del trono over ha comunicato di essere tornata single durante una diretta Instagram con Fralof.

Uomini e Donne, è finita nuovamente tra Paola Ruocco e Daniele Lizzeri

"Io credo che una persona che ti viene a cercare più volte, io ho aperto il mio cuore due volte" ha dichiarato la Ruocco, "Ma una persona che nasce quadrata non può diventare tonda. Io cerco un uomo che si prenda la responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo.

L'ex dama del trono over era ritornata single già nell'estate scorsa ma la coppia riuscì a ritrovarsi con tanto di proposta di matrimonio da parte di Daniele.

"Mi sono allontanata ma lui mi è venuto a cercare, si è presentato con un anello, voleva chiedermi di sposarlo, ho evitato. È stato forse un pretesto ma forse è stato meglio così perché molti lati non li accettavo", ha dichiarato lei, parlando della l

oro prima rottura avvenuta nell'estate del 2023.

In quell'occasione, la Ruocco, aveva parlato di incompatibilità caratteriali:

"Secondo il mio punto di vista a una certa età abbiamo un carattere formato e uno stile di vita che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distanti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è “vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani”. Daniele era molto distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno. Ho scelto di provare subito la convivenza perché è la prova de nove per vedere se veramente tutto funziona. Solo vivendo sotto lo stesso letto si conosce veramente una persona. Ci sono stati degli aspetti caratteriali di Daniele che non condividevo."

La 54enne italo-tedesca (Paola è nata in Germania anche se vive a Latina) abbandonò il programma per frequentare Daniele Lizzeri, conosciuto nel dating show, tuttavia, dopo una serie di tira e molla, l'ex dama ha deciso di chiudere definitivamente la relazione.

