Uomini e Donne, duro affondo a Gianni Sperti: Franco Fioravanti lo distrugge (VIDEO)

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Franco Fioravanti discutono furiosamente.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, poco dopo aver salutato Luca Salatino e Soraia Allam, Maria De Filippi si trova a dover dirimere una discussione furiosa tra Franco Fioravanti e Gianni Sperti. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Franco non ci sta e insulta Gianni Sperti

Che Franco Fioravanti sia diventato a pieno titolo il villain di Uomini e Donne non è ormai un segreto. Dopo aver lasciato Gemma Galgani ad attenderlo alla stazione, rifiutandosi di concederle un incontro faccia a faccia e non preoccupandosi del fatto che la dama fosse sola in una città che non conosce, tutti in studio hanno iniziato ad additare Franco come una persona incivile e maleducata, invitando le dame a non concedergli ulteriore spazio. In particolare, tra Gianni Sperti e Fioravanti è nata un’antipatia spietata, che torna a galla ogni qualvolta i due hanno un confronto. Nel corso dell’ultima puntata, dopo la scelta di Luca Salatino e la standing ovation per la reazione di Lilli Pugliese, si è parlato di Daniela e Davide.

La dama del trono over ha accusato il cavaliere di mentire alla nuova donna che sta conoscendo meglio, non rivelandole che lui manda ancora messaggi e vocali da uomo innamorato a lei. Secondo Franco, tuttavia, Daniela starebbe esagerando solamente per avere l’attenzione delle telecamere che le fa sempre tanta gola. Gianni ha difeso a spada tratta Daniela, finendo nel mirino di Franco che ha iniziato a borbottare a microfoni spenti con l’opinionista. Vedendo Gianni infastidito, Maria De Filippi ha chiesto cosa stesse accadendo e lui ha spiegato che Fioravanti continua a lanciare frecciatine piuttosto velenose.

“Un grande retrogrado, per non dire proprio incivile. E comunque mi spiace, ma non sarebbe un’offesa. Puoi chiamarmi zia, nonna, Giuseppina, Giovanna, Gianna, non mi offenderei mai”.

Allo sfogo di Sperti è seguita l’immediata giustificazione di Franco, che ha assicurato che l’opinionista ha frainteso le sue parole, portandole su un piano sbagliato e dandogli dell’ignorante. Insomma, una discussione che ha avuto la necessità di essere sedata dalla De Filippi per non degenerare.

