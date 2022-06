Uomini e Donne, dopo le parole di Ida Platano arriva (a sorpresa) la difesa di un cavaliere del Trono Over

Gossip TV

Ida Platano riceve minacce dopo Uomini e Donne e il collega del Trono Over non ci sta.

Nelle ultime ore, Ida Platano ha rotto il silenzio su Instagram per parlare di un fatto gravissimo. La dama di Uomini e Donne sta ricevendo minacce di morte e offese terribile sui social, da parte di un utente misterioso che la sta letteralmente perseguitando. A sorpresa, un volto noto del Trono Over prende pubblicamente le difese di Ida.

Uomini e Donne, Ida Platano difesa proprio da lui!

Che Ida Platano sia tra le dame più chiacchierate del parterre femminile del Trono Over non è certo un mistero. La bresciana, dopo le ultime discussioni con Riccardo Guarnieri e l’ennesimo doloroso addio, è finita al centro dei pettegolezzi ma c’è chi esagera, lasciando la via della critica per quella becera della minaccia. Ida ha raccontato di ricevere minacce di morte e insulti assurdi, venendo perseguitata da un account che non palesa la propria identità ma che la sta seriamente spaventando e allarmando. A difesa di Platano è intervenuto Fabio Antonucci, nuovo volto di Uomini e Donne, decisamente furioso per quanto sta capitando alla dama bresciana.

“Potete criticare il percorso di una persona in un programma, ma non vi azzardate mai ad augurare la morte a una mamma di famiglia, e ad una persona per bene. Di tutte le bestie selvagge l’ignoranza è la più difficile da trattare, siamo tutti con te […] È stata pure troppo buona perché io vi avrei chiamato in un modo solo, co*****i”.

Fabio ha tuonato sui social in difesa di Ida, ma lo avrà fatto per semplice solidarietà oppure c’è dell’altro? Antonucci ha confermato di aver rotto con Gloria Nicoletti, dal momento che la dama ha mostrato di avere fin troppe riserve sul loro rapporto, e adesso è single e ancora alla ricerca dell’anima gemella. Chissà che, colpita dal gesto del cavaliere, Ida riesca finalmente a notarlo e magari a settembre i due potrebbe avere qualcosa da raccontare nello studio di Uomini e Donne. Questa è un'ipotesi che al momento, tuttavia, sembra ancora irrealizzabile dato che Platano è ancora presa da Riccardo e che, come dimostra il passato, per lei non sarà semplice dimenticare.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.