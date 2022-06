Gossip TV

Lo sfogo della nota dama bresciana del trono over di Uomini e Donne: "Fatevi un esame di coscienza!!"

Ida Platano, la nota dama del trono over di Uomini e Donne, è esplosa sui social, facendo il nome di un account che la perseguita con gravissimi insulti continui e minacce di morte.

Uomini e Donne, Ida Platano al limite: qualcuno la sta perseguitando e arrivano minacce di morte

La Platano ha condiviso diverse Ig Stories con la serie di messaggi da parte di questo utente (che si cela naturalmente nell'anonimato) in una modalità costante e ossessiva da parte di questo hater che non le sta dando tregua.

La dama quindi ne ha voluto parlare pubblicamente, lasciandosi andare ad uno sfogo.

"Io non so chi ci sia dietro questo account - ha esordito Ida su Instagram - se sia un uomo o una donna non importa, ma cosa mangiate la mattina? Veleno. Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza perché aiuto. Se a lei non importa se domani mattina non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi vogliono bene e alla mia famiglia."

L'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha quindi pubblicato una serie di screenshot con tutti gli insulti e le minacce che ha ricevuto:

"Testa di merd*, guida senza fare video, se muori tu non importa niente a nessuno ma magari fai danno al altri e allora ti dovresti davvero ammazzare", "Sei uno sgorbio, un testone senza collo, alla fine sempre sola e non ti vogliono nonostante la sbatti in faccia" , "Sei una prostituta sfatta di ultima categoria", "Non ti vuole nessuno, sai di sporco", questi, alcuni dei messaggi davvero ingiuriosi che riceve costantemente la Platano.

