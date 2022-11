Uomini e donne, dopo l'addio al programma Ida Platano torna al suo lavoro e tace su Alessandro

Gossip TV

Dopo la decisione di Ida di lasciare Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza, la dama siciliana è tornata a lavorare a tempo pieno ma nessun accenno al suo nuovo compagno.

Mentre continuano ad andare in onda triangoli, quadrilateri, con annessi veleni e rancori nel trono over di Uomini e Donne, due volti del parterre senior, protagonisti delle turbolenti puntate, diranno presto addio al dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Ida Platano e Alessandro Vicinanza che il 4 novembre scorso hanno lasciato il programma per viversi la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, dopo l'addio al programma, silenzio tra Ida e Alessando

La puntata in questione - molto attesa - dovrebbe andare in onda a partire dalla prossima settimana e nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati proprio su di loro, alla ricerca di indizi e segnali della loro storia.

Fuori dal programma, però, la dama siciliana non ha ancora proferito parola su come sta andando la sua relazione con Alessandro Vicinanza. L'unico accenno, è stato il giorno in cui hanno registrato la puntata in cui hanno comunicato la decisione e hanno trascorso la serata nella capitale in un romantico e suggestivo locale a lume di candela. Nei giorni successivi, tuttavia, sembra che non si siano rivisti e nei rispettivi social non ci sono momenti di condivisioni o dediche.

Ida è tornata a tempo pieno a lavorare nel suo salone di bellezza come testimoniano gli scatti social che sta condividendo negli ultimi giorni. Un lavoro che l'appassiona molto a cui è tornata a dedicarsi totalmente. La Platano, tra una IG Stories e l'altra, coglie sempre l'occasione per ringraziare i fan del loro affetto e del loro sostengo. Ma, come detto, non c'è traccia di Alessandro.

Il motivo non è chiaro ma forse la coppia è costretta a mantenere il riserbo prima della puntata in cui lasceranno il programma. Una consuetudine per il dating show che preferisce non far trapelare nulla prima della messa in onda.

