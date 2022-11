Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri va a letto con Gloria Nicoletti poi ci prova con Roberta Di Padua!

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri ha trascorso la notte con Gloria Nicoletti per poi trattarla con freddezza in studio e confidare di aver pensato tutto il tempo a chiedere a Roberta Di Padua di uscire. Il tronista Federico Nicotera esce in esterna con Carola, sfiorando il bacio, mentre la corteggiatrice Alice minaccia di abbandonare il programma.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri la fa grossa!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto dell’appuntamento tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Dopo una cena trascorsa in modo piacevole ma senza alcun accenno ad approcci fisici da parte del cavaliere partenopeo, Riccardo ha avvicinato Gloria dopo la fine della puntata confermando di voler uscire ancora con lei. Nello stesso momento, tuttavia, il pugliese ha scherzato anche con Roberta Di Padua, con la quale confida di aver una grande voglia di uscire ma teme che la loro frequentazione potrebbe creare solamente ostacoli. Roberta sottolinea che, da parte sua, è rimasto solo un grande affetto per Guarneri ma che uscire insieme potrebbe far capire loro se c’è margine per altro.

Gianni Sperti ha sbottato contro la coppia, accusando entrambi di aver già mentito a tutti quando sono usciti insieme la prima volta come fidanzati, e che è poco credibile che ora vogliano uscire ancora. L’opinionista, che con il suo scivolone ha fatto infuriare il web, lancia frecciatine a Roberta sottolineando come fosse fintamente innamorata di Alessandro se già è pronta ad uscire con Riccardo. Maria De Filippi interrompe le polemiche annunciando che Guarnieri ha dormito insieme a Gloria la sera precedente, sebbene sin da principio sarebbe voluto uscire con Roberta. Vedendo Gloria non avere reazioni, Gianni si scaglia contro la dama romana che alla fine scoppia in lacrime spiegando di esserci rimasta male ma di non essere una donna che fa sceneggiate.

La presentatrice di Uomini e Donne fa notare che Riccardo, dichiarando di voler uscire con Roberta piuttosto che vedere di nuovo Gloria dopo aver trascorso una notte intera con lei, sta sminuendo moltissimo l’incontro con la dama romana. Vedendo come Riccardo è distaccato nei confronti di Gloria, Di Padua ha dichiarato di non ritenere giusto uscire con il cavaliere pugliese. Delusa e amareggiata, Nicoletti torna al suo posto e Riccardo sbotta improvvisamente accusandola di credere agli altri e non a lui, ma Tina Cipollari si mette in mezzo e difende la dama romana, sottolineando il pessimo atteggiamento del pugliese. Si passa poi al trono classico con l’esterna tra il tronista Federico Nicotera e Carola. Il romano, dopo tanti scontri, sembra voler sotterrare l’ascia di guerra e si mostra molto romantico con la corteggiatrice, dedicandole una canzone. Pur non essendoci stato il bacio è chiaro che tra Federico e Carola c’è una forte attrazione, cosa che non piace affatto alla corteggiatrice Alice.

