Uomini e Donne: Diego Tavani svela tutta la verità, Ida Platano lascia lo studio

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano lascia lo studio dopo aver discusso con Diego Tavani.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, continua la querelle tra Ida Platano e Diego Tavani, dopo che il cavaliere ha rifiutato di uscire dal programma con la dama. In studio si alzano i toni e Ida decide di lasciare almeno momentaneamente la trasmissione, seguita da Diego dopo il diretto invito degli opinionisti.

Uomini e Donne: Diego Tavani delude Ida Platano

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dallo sfogo di Ida Platano e Diego Tavani dopo ciò che è successo in studio. La dama è sconvolta e amareggiata, convinta che il cavaliere romano abbia raccontato tante invenzioni sui propri sentimenti. Diego, invece, è in lacrime e cerca di spiegare cosa è scattato nella sua testa quando Ida è passata dal voler chiudere al voler uscire con lui dalla trasmissione. Ida racconta di aver sentito poco Diego dopo il rifiuto di uscire insieme, di aver cercato di comprendere il suo punto di vista ma di stare ancora troppo male. “Io volevo viverlo fuori, conoscerlo fuori. Io ero frenata, un po’ più attenta i primi giorni, chiedevo conferma di ciò che mi diceva perché erano parole importanti che mi hanno portato a chiedergli di uscire”, ha ammesso Ida. Il cavaliere romano, infastidito per il fatto che la dama non abbia risposto ai messaggi che ha inviato anche per sapere come stesse il figlio, racconta come è arrivato a fare quel gesto.

“Hai parlato per quattro settimane di lei, che eri innamorato… Poi quando lei ti ha spiazzato, tu sei caduto nel pallone. Per me puoi parlare fino a domani mattina, tu non convinci più nessuno. Fai pena, sei falso, sei finto”, ha sbottato Tina Cipollari in difesa di Ida Platano. Diego sostiene che la dama lo abbia scelto per ripulire la sua immagine e non crede di aver sbagliato: “Tu mi hai detto delle cose poi vieni qui e non hai il coraggio di dirle”. Ida è molto toccata da quanto sta accadendo e si sente presa profondamente in giro, vedendo anche che Diego ha rinunciato subito a lei. In difesa della dama interviene anche Armando Incarnato, accusando Diego si essersi arrampicato sugli specchi.

Tra i due protagonisti del trono over scoppia una discussione accesa, mentre anche altri partecipanti si scagliando contro Tavani. “Io ci metto tutto nella conoscenza, mi affeziono e poi sbaglio. Tu non vedi l’ora di dire a tutti che sei stato con me, ti facevi anche i discorsi a casa”, ha chiosato la Platano. La polemica non si placa e Diego racconta un retroscena assurdo su Ida, che avrebbe accettato di accogliere un ammiratore nel suo locale, nonostante lui avesse specificato di volerla conoscere come donna. Platano confessa di essere in dubbio sul fatto di rimanere a Uomini e Donne: “Risedermi qui, conoscere le persone che ho davanti e finire nello stesso modo… Non mi va, non mi sento in grado”. Il romano sostiene di volerla riconquistare, ma Ida non vuole assolutamente e i due lasciano la trasmissione separatamente.

