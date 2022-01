Uomini e Donne: Diego Tavani parla dell'incontro con Ida Platano dopo la rottura e su Armando Incarnato confessa...

Gossip TV

Diego rivela: "Non esiste chi sa prendere Ida meglio di me".

Dopo la quarantena, Diego Tavani è tornato nel parterre over di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha deciso di rivelare la verità sull'incontro con Ida Platano dopo la rottura.

La confessione di Diego Tavani

"Tornare è stato emozionante" ha dichiarato Diego al settimanale di Uomini e Donne "Non è stato semplice affrontare il ricordo di quello che è successo con Ida. [...] Lei mi è mancata, mi ero abituato ad averla accanto. Ho ripensato alle cose che abbiamo vissuto. Quando l'ho conosciuta ho pensato che finalmente avrei avuto una persona al mio fianco a Natale. Mi è dispiaciuto che non sia andata così".

Il cavaliere del trono over ha continuato affermando: "Non sarà semplice nè per me nè per lei provare di nuovo i sentimenti che abbiamo sentito [...] Quando l'ho rivista mi si è smosso subito qualcosa dentro. Il giorno dopo le ho chiesto un confronto, un contatto. Quando mi ha detto di no, mi è riscesa una lacrima. Mi sono reso conto che era solo un riflesso di qualcosa di passato e dovrò cambiare direzione".

A proposito del rapporto tra Ida e Armando Incarnato, Diego ha rivelato: "Tra loro c'è una forte amicizia e stima. Lui forse la vuole proteggere da chi può farla soffrire. [...] Non credo che Armando ce l'abbia personalmente con me, è normale che si arrabbi quando Ida non riceve il giusto valore da parte mia. Non ci trovo niente di male".

