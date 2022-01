Uomini e Donne, Massimiliano Bartolini: ''Non mi sento in colpa per Gemma Galgani''

Gossip TV

Il cavaliere di Uomini e Donne, Massimiliano Bartolini, parla dell’esordio bomba e delle lacrime di Gemma Galgani.

Massimiliano Bartolini ha vissuto un esordio a dir poco esplosivo nello studio di Uomini e Donne. Finito al centro dello studio per volere di Gemma Galgani, che si è mostrata immediatamente attratta dal cavaliere, Massimiliano si è dovuto districare tra le lacrime della torinese e la volontà di conoscere meglio Nadia Marsala, nonostante il dispiacere che sapeva di star donando a Gemma. Ecco cosa ha raccontato il nuovo volto del Trono Over.

Uomini e Donne, parla Massimiliano: “Nadia mi ha colpito”

Nello studio di Uomini e Donne si è consumato l’ennesimo dramma per Gemma Galgani. La dama torinese ha deciso di abbandonare le insicurezze collezionate a causa dei due di picche ricevuti negli ultimi mesi, lanciandosi nella conoscenza di Massimiliano Bartolini. Lui, appena giunto nello studio, si è trovato in difficoltà quando Gemma ha iniziato a sedurlo con un ballo sensuale, ma ha apprezzato la spontaneità della dama e si è concesso di approfondire insieme durante un rapido aperitivo. Purtroppo, mentre Gemma è tornata in studio con gli occhi a cuore, Massimiliano ha capito di non essere interessato alla torinese e ha messo immediatamente in chiaro la situazione.

Da qui lacrime copiose, accuse immediatamente smontate da tutti i presenti e tanta amarezza per Gemma. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Massimiliano ha spiegato: “Mi ha entusiasmato molto l’approccio di Gemma, il suo saper essere ancora bambina come me che, a settant’anni, porto stretto ne cuore il mio bambino interiore. L’istinto di Gemma quindi mi ha colpito e affascinato, però l’amore è una questione di battiti cardiaci che purtroppo non hanno risposto alla avances. Lei mi interesserebbe come amica ed è per questo che ho deciso di regalarle delle margherite, un fiore che si dona proprio come simbolo di amicizia […] Non mi sono sentito in colpa per le sue lacrime. Credo che Gemma sia una persona pulita, pura e vorrei recuperare quantomeno il rapporto umano con lei”.

Il cavaliere ha dichiarato di essere molto incuriosito da Nadia Marsala che, sebbene non trovi in Massimiliano il suo prototipo di uomo, non può che apprezzarne la compagnia. Bartolini, parlando della romana, ha confidato: “Il suo viso che, da seduto intravedevo tra le luci dello studio, quando ho avuto l’opportunità di guardarlo bene mi ha incantato e colpito subito. Anche la silhouette di Nadia mentre ballava mi ha affascinato: sembrava quella di una ragazzina. In generale a me non piacciono le dotte invasive e prorompenti, detto questo con Nadia in questo momento è tutto un work in progress”. Cosa ne pensate?

