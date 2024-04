Uomini e Donne, Diego Tavani e il suo riscatto: "Mi sono rialzato grazie a mio figlio"

Gossip TV

Il cavaliere di Uomini e Donne, Diego Tavani, è stato intervistato dal magazine ufficiale, raccontando di come per merito di suo figlio abbia deciso di rimettersi in gioco!

Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne di questa edizione c'è Diego Tavani, volto per nulla sconosciuto al pubblico affezionato al dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Il cavaliere, infatti, è ritornato nel programma dopo alcuni anni, avendo lasciato la trasmissione nel 2022, insieme alla dama Aneta Buchtova.

Uomini e Donne, Diego Tavani si racconta al magazine: "La forza di rimettermi in gioco me l'ha data mio figlio!"

Un percorso tortuoso quello di Tavani nel programma di Maria De Filippi: il cavaliere aveva infatti frequentato anche Ida Platano, attuale tronista della trasmissione, prima di intraprendere una storia con Aneta Buchtova, con cui poi ha lasciato la trasmissione. Tuttavia, a distanza di soli 9 mesi, la loro relazione è naufragata e ad annunciarlo era stata l'ex dama su Instagram, attraverso alcune stories. Se fino a oggi il cavaliere non aveva mai raccontato il perché della fine della loro storia, al magazine ufficiale della rivista ha raccontato quali sono stati i motivi che hanno portato alla fine di questo rapporto:

"Ho capito che, anche se l'ho amata, tra noi c'era una distanza. Avevamo ideali di vita diversi. Per esempio, in nove mesi di relazione non mi sono mai sentito valorizzato come papà: ho un figlio, l'unica occasione per stare insieme l'ho creata io, non mi è sembrato che lei lo volesse includere nel nostro rapporto. Lui ha 23 anni e studia fuori, non è certo una presenza ingombrante, malgrado ciò mi sembrava quasi infastidita dal tempo che passavo con lui. Non lo ha mai invitato a casa! [...] Sì, ero andato a convivere con Aneta. Non posso dire che non ci fosse la volontà di farlo, ma il motivo principale era quello di darle una mano dopo che un incidente le aveva reso momentaneamente difficile lavorare e guidare. Abitavamo molto lontani, quindi, la cosa più semplice da fare era quella"

Il cavaliere ha rivelato che la loro convivenza non è durata più di due mesi, perché è apparso subito chiaro a entrambi che si trattava di una forzatura per il loro rapporto, non abbastanza maturo da reggere questa situazione. Inoltre, ha raccontato, poco dopo che si è conclusa la loro convivenza, è terminata anche la loor storia. Una fine che - a detta del cavaliere - Aneta non ha preso benissimo e che gli ha rinfacciato attraverso i social. Diego ha anche svelato che si era recato, lo scorso San Valentino, nel suo negozio, ma che l'ex dama non era parsa molto felice di rivederlo, ancora troppo ferita dalla loro rottura, avvenuta a Natale 2022:

"Ho provato a riavvicinarmi, a recuperare un rapporto, ma lei non ne voleva sapere: non ha più voluto né sentirmi, né rivedermi"

Diego ha dichiarato di essere rimasto single, dopo la fine della storia con Aneta e che solo recentemente ha deciso di rimettersi in gioco. Ora, però, cerca una donna che sia in grado di apprezzare il suo essere genitore, oltre che compagno:

"Voglio che, parlando di me, possa dire 'è una bella persona, ma soprattutto, è un bravo papà.' Poi certo, vorrei conoscere una compagna affettuosa e buona, che nei momenti bui sia una forza motrice, senza attaccarsi a me, pretendendo che faccia tutto io"

Il cavaliere ha anche raccontato di essere stato vittima di un serio incidente automobilistico, che gli ha lasciato diversi segni sul volto e a causa del quale ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento di rinoplastica e da cui non si è ripreso del tutto. Ma il suo riscatto è merito del suo unico figlio, Leonardo, studente fuorisede di 23 anni. Grazie al suo affetto e alla sua vicinanza, Diego Tavani ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di ricominciare a vivere, trovare un nuovo lavoro e provare a trovare l'amore:

"Sì, mio figlio mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. [...] In lui rivedo il sognatore che ero: anche io per inseguire i miei sogni sono andato via di casa presto. Io volevo giocare a calcio, mentre lui persegue un'latra carriera, ma lo spirito è quello."

Attualmente, Diego è parte del trono over di Uomini e Donne e in questi mesi ha frequentato brevemente Asmaa Fares, che ha poi lasciato il programma. Riuscirà a trovare l'amore? Non ci resta che scoprirlo, continuando a seguire le vicende del dating show.

