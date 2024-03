Uomini e Donne, Asmaa Fares ha deciso di abbandonare il trono over!

Gossip TV

Una delle dame del trono over di Uomini e Donne, Asmaa Fares, ha deciso di abbandonare il programma di Canale5.

Il programma di Uomini e Donne andrà incontro a diversi cambiamenti tra i suoi protagonisti. Non solo vedremo l'introduzione di un nuovo tronista nel trono classico, ma anche l'addio di Brando Ephikrian - che ha finalmente fatto la sua scelta -e anche una dama del trono over deciderà di non proseguire il suo percorso nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Asmaa Fares ha deciso di lasciare il programma!

Tra le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni in merito all'ultima registrazione di Uomini e Donne, il giornalista ha rivelato anche che una dama del trono over dirà il suo addio definitivo al programma. Stiamo parlando di Asmaa Fares:

"Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne si è esclusivamente parlato del trono classico e della scelta di Brando. Come ben sapete, il tronista ha deciso di uscire fuori dal programma insieme a Raffaella Scuotto (che ha avuto la meglio su Beatriz D’Orsi). Tuttavia, per quanto riguarda il trono over, una dama ha deciso di abbandonare (definitivamente) il dating show condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Asmaa Fares, la quale ha deciso di andare via."

Asmaa è stata protagonista di accesi scontri nelle ultime puntate, per via di una frequentazione - naufragata nell'immediato - con Diego Tavani. In precendenza, inoltre, Asmaa aveva frequentato Mattia Perfigli, corteggiatore di Ida Platano, scartato dalla tronista e che era rimasto profondamente colpito dalla dama. I due avevano iniziato a uscire, ma quando il cavaliere si era dichiarato e professato innamorato di lei, Asmaa aveva ammesso di sentirsi sotto pressione e che un sentimento simile, per lei, era impensabile dopo così poco tempo. Vista la situazione, Mattia aveva deciso di lasciare il programma.

