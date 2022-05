Uomini e Donne, Diego Tavani e Aneta: come procede la relazione? Colpo di scena per la coppia

Gossip TV

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, cosa succede tra Aneta e Diego Tavani nella vita privata.

Hanno lasciato Uomini e Donne dovendo rispondere a non poche polemiche, ma non si sono lasciati influenzare e stanno dimostrando al pubblico del dating show di Canale5 di essere veramente innamorati. Aneta e Diego Tavani sono insieme ormai da qualche settimana e tutti si chiedono: come procede la storia d’amore tra i due protagonisti del Trono Over?

Uomini e Donne, Aneta e Diego Tavani: l’amore è nell’aria

L’ingresso di Diego Tavani nel parterre maschile di Uomini e Donne è stato visto positivamente dal pubblico, che si è affezionato in breve tempo al cavaliere romano. Diego ha deciso di corteggiare Ida Platano, dopo il disastroso epilogo della frequentazione tra la dama bresciana e Marcello Messina, che annuncia di essere tornato single, e ha conquistato il cuore della donna tanto da spingere Ida a chiedergli di lasciare insieme la trasmissione. La scelta, purtroppo, non è andata nel migliore dei modi e Tavani si è tirato indietro, ammettendo solamente in seguito di essersi spaventato all’idea che tutti i progetti con Platano si sarebbero concretizzati di lì a poco.

Il gesto di Diego, tuttavia, non è stato perdonato con facilità e il cavaliere romano è finito nel mirino degli opinionisti e di alcuni colleghi del Trono Over, almeno fino a quando ha deciso di conoscere Aneta. La bella dama, dopo aver chiuso con Armando Incarnato che l'ha più volte descritta come una donna fredda e al limite dell'anaffettivo, si è trovata ad essere corteggiata da Diego e ha apprezzato molto il cavaliere, con il quale è nata una sintonia quasi immediata.

Così, spinto da Maria De Filippi a ragionare sulla migliore soluzione per la coppia, Diego ha lasciato Uomini e Donne con Aneta, che ha difeso il suo neo-fidanzato rivelando tutta la verità su quella scelta poco ortodossa. Ma cosa è successo recentemente alla coppia? Diego e Aneta continuano ad apparire complici, innamorati e sempre più sereni su Instagram, mostrandosi durante le serate che trascorrono insieme tra una risata e l’altra. È ancora presto per dirlo, ma i presupposti per una storia d’amore duratura ci sono tutti e i fan apprezzano.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.