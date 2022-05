Uomini e Donne, Marcello, l’ex della Platano, è di nuovo single. E su Ida e Riccardo confessa: “Usciranno insieme"

Gossip TV

L'ex cavaliere torinese del trono over di Uomini e Donne, Marcello Messina, tornato single dopo la fine della storia con la donna per cui ha detto addio al dating show, è tornato a parlare anche di Ida Platano, la dama bresciana con cui ha avuto una breve frequentazione.

Uomini e Donne, Marcello Messina su Ida e Riccardo: "Usciranno insieme"

Intervistato da Fralof per PiùDonna, Marcello ha raccontato il momento che sta vivendo, non nascondendo una certa amarezza per come sono andate le cose con Viviana:

"In questi mesi, uscito dal programma, mi sono dedicato alla mia storia con Viviana, che è stata vissuta intensamente ma che purtroppo è terminata. Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto…io penso che alla base ci sia una mancanza di compatibilità caratteriale. Sei mesi di vita vissuta come la nostra sono stati sufficienti per capire che le nostre strade dovevano proseguire separatamente. In questo momento voglio smaltire la delusione per la fine di questo rapporto, voglio recuperare la leggerezza del mio sorriso, ma da solo. Non sono alla ricerca di altro poi il tempo farà il resto."

L'ex cavaliere ha commentato anche il ritorno di Riccardo Guarnieri, e anche lui, come altri ex e attuali protagonisti del programma, è convinto che tra il cavaliere pugliese e Ida Platano possa esserci un nuovo ritorno di fiamma:

"Cosa penso del ritorno di Riccardo? Se è tornato si sentiva in grado di potersi dare ad altre persone e a se stesso. Per quello che sto vedendo c’è ancora qualcosa di incompiuto con Ida. Io sarei contento se trovassero una quadra e riuscissero a vivere felici e sereni entrambi. Auguro a tutti e due tutto il bene possibile. Se vedo due persone felici sono contento per loro, a me non tolgono nulla."

Marcello ha infine chiarato di non essere pronto ancora pronto ad un eventuale ritorno nel dating show di Canale 5:

"Per tornare nel programma dovrei avere la mente sgombra, non tornerei altrimenti"

